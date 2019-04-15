Алжир и Судан стали продолжением «арабской весны»
Проблемы стран Северной Африки и Ближнего Востока не решились после восстаний 2011 года.
Проблемы стран Северной Африки и Ближнего Востока не решились после восстаний 2011 года.
Свержение президентов Алжира и Судана в апреле напоминает об «арабской весне». Как и в 2011 г., когда по странам Северной Африки и Ближнего Востока прокатилась волна протестов, молодые люди в течение нескольких месяцев выступали против авторитарных лидеров, выражая недовольство экономической стагнацией и высокой безработицей.
Правители арабских стран долгое время поддерживали стабильность, ограничивая политические свободы в обмен на субсидии на продовольствие, электроэнергию и топливо, которые зачастую финансировались доходами от экспорта нефти. Однако
При этом более половины населения этих стран моложе 30 лет. Без улучшения ситуации на рынке труда и экономических реформ в регионе возможны новые восстания, предостерегал МВФ еще в прошлом году.
Аналогичное предупреждение делает Всемирный банк. По его оценкам, этим странам необходимо «немедленно» начать создавать более 10 млн рабочих мест ежегодно.
После «арабской весны» только в Тунисе установилась демократия. В других странах после свержения авторитарных лидеров, десятилетиями находившихся у власти, ситуация с политическими свободами не улучшилась, а в некоторых до сих пор продолжается гражданская война, как в Сирии, Ливии и Йемене. Лидеры Алжира и Судана пытались доказать своим народам, что являются единственной альтернативой хаосу, но это у них не получилось.
События в Алжире и Судане показали: несмотря на высокую цену, которую заплатило население Ливии, Сирии и Йемена после 2011 г., жители региона недовольны диктатурой. Они все равно готовы устроить восстание, зная, чего это может им стоить.
Президент Абдель Азиз Бутефлика руководил Алжиром 20 лет и намеревался переизбраться на пятый срок, несмотря на плохое состояние здоровья. Это спровоцировало протесты, и он в итоге согласился уйти в отставку 2 апреля, незадолго до окончания действовавшего мандата. Его обязанности до выборов исполняет председатель верхней палаты парламента Абдель Кадер Бенсалах. Президент Судана Омар
Однако протесты не остановились. Около министерства обороны продолжается сидячая забастовка, к ней присоединяются тысячи человек, сообщило в понедельник Reuters: демонстранты скандируют «Свобода, свобода!», «Революция, революция!» и требуют немедленно передать власть переходному гражданскому правительству.
Нынешняя ситуация отличается от «арабской весны» тем, что Запад не стремится вмешиваться в происходящее, отмечает WSJ. При этом Саудовская Аравия и ОАЭ стараются не допустить повторения восстаний в регионе, видя в этом угрозу собственным монархиям. Так, они оказали значительную финансовую поддержку Абделю Фаттаху
«Проблема в том, насколько стабильной является стабильность, когда правишь пороховой бочкой», — считает египетский политолог и бывший дипломат Иззеддин