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20:02 (мск), источник: Ведомости

Алжир и Судан стали продолжением «арабской весны»

Проблемы стран Северной Африки и Ближнего Востока не решились после восстаний 2011 года.

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Свержение президентов Алжира и Судана в апреле напоминает об «арабской весне». Как и в 2011 г., когда по странам Северной Африки и Ближнего Востока прокатилась волна протестов, молодые люди в течение нескольких месяцев выступали против авторитарных лидеров, выражая недовольство экономической стагнацией и высокой безработицей.

События последнего времени показывают, что за восемь лет эти проблемы в регионе так и не были решены.

Правители арабских стран долгое время поддерживали стабильность, ограничивая политические свободы в обмен на субсидии на продовольствие, электроэнергию и топливо, которые зачастую финансировались доходами от экспорта нефти. Однако из-за роста госдолга и бюджетного дефицита эти субсидии пришлось сократить, отмечает Financial Times. Уровень жизни снизился, а безработица среди молодежи в странах Северной Африки и Ближнего Востока, по данным МВФ, достигает 30%, это самый высокий показатель в мире.

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При этом более половины населения этих стран моложе 30 лет. Без улучшения ситуации на рынке труда и экономических реформ в регионе возможны новые восстания, предостерегал МВФ еще в прошлом году.

Аналогичное предупреждение делает Всемирный банк. По его оценкам, этим странам необходимо «немедленно» начать создавать более 10 млн рабочих мест ежегодно.

После «арабской весны» только в Тунисе установилась демократия. В других странах после свержения авторитарных лидеров, десятилетиями находившихся у власти, ситуация с политическими свободами не улучшилась, а в некоторых до сих пор продолжается гражданская война, как в Сирии, Ливии и Йемене. Лидеры Алжира и Судана пытались доказать своим народам, что являются единственной альтернативой хаосу, но это у них не получилось.

События в Алжире и Судане показали: несмотря на высокую цену, которую заплатило население Ливии, Сирии и Йемена после 2011 г., жители региона недовольны диктатурой. Они все равно готовы устроить восстание, зная, чего это может им стоить.
Лина Хатиб
директор ближневосточной и североафриканской программы из лондонского аналитического центра Chatham House (цитата по The Wall Street Journal)

Президент Абдель Азиз Бутефлика руководил Алжиром 20 лет и намеревался переизбраться на пятый срок, несмотря на плохое состояние здоровья. Это спровоцировало протесты, и он в итоге согласился уйти в отставку 2 апреля, незадолго до окончания действовавшего мандата. Его обязанности до выборов исполняет председатель верхней палаты парламента Абдель Кадер Бенсалах. Президент Судана Омар аль-Башир пришел к власти в результате военного переворота в 1989 г. В декабре прошлого года в стране начались массовые протесты из-за многолетнего экономического кризиса и роста цен на продукты, и 11 апреля аль-Башир сам стал жертвой военного переворота.

Армия поместила его под домашний арест и сформировала военный совет, который будет управлять страной два года, после которых должны пройти президентские выборы.
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Однако протесты не остановились. Около министерства обороны продолжается сидячая забастовка, к ней присоединяются тысячи человек, сообщило в понедельник Reuters: демонстранты скандируют «Свобода, свобода!», «Революция, революция!» и требуют немедленно передать власть переходному гражданскому правительству.

Нынешняя ситуация отличается от «арабской весны» тем, что Запад не стремится вмешиваться в происходящее, отмечает WSJ. При этом Саудовская Аравия и ОАЭ стараются не допустить повторения восстаний в регионе, видя в этом угрозу собственным монархиям. Так, они оказали значительную финансовую поддержку Абделю Фаттаху ас-Сиси, который стал президентом Египта в 2014 г. Годом ранее ас-Сиси при поддержке улицы сверг власть «Братьев-мусульман», которые победили на всеобщих выборах после революции 2011 г. Но далее ас-Сиси перестал полагаться на общество: он посадил в тюрьму десятки тысяч сторонников оппозиции, в том числе из движений, активно участвовавших в протестах «арабской весны» и свержении правившего 30 лет Хосни Мубарака. Сейчас он готовит референдум по внесению поправок в конституцию, которые позволят ему остаться на посту президента как минимум до 2034 г. «Он делает отличную работу», — ответил на вопрос об этих планах президент США Дональд Трамп, когда принимал ас-Сиси в Белом доме на прошлой неделе.

«Проблема в том, насколько стабильной является стабильность, когда правишь пороховой бочкой», — считает египетский политолог и бывший дипломат Иззеддин Шукри-Фишер (цитата по WSJ).

Следите за развитием темы Военный переворот в Судане
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