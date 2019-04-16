Упрощение из правил
Жителям непризнанных ДНР и ЛНР могут разрешить стать россиянами по облегченной схеме.
Жителям непризнанных ДНР и ЛНР могут разрешить стать россиянами по облегченной схеме.
Как стало известно «Ъ», российские власти намерены разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ. По словам источников «Ъ», вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России. Он может появиться сразу после президентских выборов на Украине.
О том, что Кремль собирается в ближайшем будущем разрешить жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получать гражданство России, «Ъ» рассказали несколько информированных собеседников в российских госструктурах. По словам одного из них, ожидается, что после выборов на Украине Владимир Путин подпишет указ, которым наделит жителей двух непризнанных республик таким правом. Другой собеседник «Ъ» отметил, что этот вопрос полностью проработан и все, что нужно, — подписать указ. «А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик», — отметил он.
Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил «Ъ», что «такой указ может быть подписан сразу после выборов». Оговорившись, впрочем, что «если только не возникнет
Право решать, кому из иностранцев можно быстро стать россиянами, появилось у президента после того, как Госдума внесла поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ». В соответствие с одной из них ст. 29 закона была дополнена ч. 1 следующего содержания: «Президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов».
Когда Дума в октябре принимала их в первом чтении, предлагавший эти изменения замглавы МВД Игорь Зубов сказал депутатам, что они не в последнюю очередь связаны с ситуацией на Украине. По его словам, норма, позволяющая президенту определять категории иностранцев, которые могут оформить гражданство РФ в упрощенном режиме, поможет в случаях, когда «предоставление гражданства в упрощенном порядке является обоснованной и жизненно необходимой мерой для оказания помощи и содействия иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию из стран, где они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации». Поправки вступили в силу 29 марта.
Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, отвечая на вопрос «Ъ» о том, планируют ли власти принимать в гражданство жителей
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на вопрос «Ъ» о том, обращался ли Луганск к Москве с просьбой упростить процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанной республики, сказал, что «это вопрос не публичный». «Не комментирую. Изменения (в российское законодательство.— “Ъ”) внесены и в силу вступили. Больше ничего сказать не могу».
В марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — заместители министра Александр Горовой и Виталий Шулика, а также Валентина Казакова. 16 марта они открывали в
Форсированные изменения законодательства, касающегося миграции и приема в гражданство РФ, Москва начала в 2018 году. Все связанные с этим вопросы координирует управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Возглавляет его Максим Травников, который перешел в АП с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Именно управление господина Травникова готовило новую концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, которую Владимир Путин утвердил 31 октября 2018 года. В начале нынешнего года Кремль полностью завершил формирование институциональной инфраструктуры, призванной обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Для этого указом господина Путина от 6 марта была создана рабочая группа по реализации концепции, в которую вошли 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу Максим Травников. 12 апреля состоялось ее первое заседание. На нем были созданы шесть подгрупп, в том числе по вопросам переселения и гражданства, внедрения электронных въездных виз, проблемам трудовой миграции. Собеседники «Ъ» ранее говорили, что целью работы в сфере миграции является переселение в Россию 5−10 млн человек. В качестве
Владимир Соловьев, Елена Черненко
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