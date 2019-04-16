Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посла Франции возмутила шутка украинцев про пожар в Нотр-Даме
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
35-летняя Савельева показала, как выглядит после родов (фото)
Знаменитые мужчины 50+ с отличным прессом (фото)
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Показаны редкие снимки полководцев Победы в домашней обстановкеНекоторые фотографии из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались
Почему Германия передала Украине грамоту Петра I именно сейчас
Умер Сергей Страхов
Собчак назвала причастных к пожару в Нотр-Дам-де-Пари
Прижал к стене и влил уксус: жуткая расправа в РФ
Российские моряки из Сирии выдвигают требования
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок
«Франция, мы с тобой», — Галкин и другие о сгоревшем Нотр-Даме
Постаревшую и похудевшую Марину Хлебникову не узнали фанаты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
10:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Упрощение из правил

Жителям непризнанных ДНР и ЛНР могут разрешить стать россиянами по облегченной схеме.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», российские власти намерены разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ. По словам источников «Ъ», вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России. Он может появиться сразу после президентских выборов на Украине.

О том, что Кремль собирается в ближайшем будущем разрешить жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получать гражданство России, «Ъ» рассказали несколько информированных собеседников в российских госструктурах. По словам одного из них, ожидается, что после выборов на Украине Владимир Путин подпишет указ, которым наделит жителей двух непризнанных республик таким правом. Другой собеседник «Ъ» отметил, что этот вопрос полностью проработан и все, что нужно, — подписать указ. «А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик», — отметил он.

К концу 2014 года население ДНР оценивалось местными властями в 2,32 млн человек. По данным на 1 января 2019 года, в республике постоянно проживали 2,28 млн человек. Население ЛНР к концу 2014 года составляло около 1,51 млн человек, на начало 2019 года эта цифра сократилась до 1,45 млн человек.

Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил «Ъ», что «такой указ может быть подписан сразу после выборов». Оговорившись, впрочем, что «если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины». Напомнив, что «депутаты приняли закон, который позволяет президенту определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре», глава думского комитета заявил: «Мы развязали руки президенту». «Я думаю, что украинские выборы пока удерживают от этого шага», — сказал господин Калашников.

Право решать, кому из иностранцев можно быстро стать россиянами, появилось у президента после того, как Госдума внесла поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ». В соответствие с одной из них ст. 29 закона была дополнена ч. 1 следующего содержания: «Президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов».

Когда Дума в октябре принимала их в первом чтении, предлагавший эти изменения замглавы МВД Игорь Зубов сказал депутатам, что они не в последнюю очередь связаны с ситуацией на Украине. По его словам, норма, позволяющая президенту определять категории иностранцев, которые могут оформить гражданство РФ в упрощенном режиме, поможет в случаях, когда «предоставление гражданства в упрощенном порядке является обоснованной и жизненно необходимой мерой для оказания помощи и содействия иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию из стран, где они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации». Поправки вступили в силу 29 марта.

Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, отвечая на вопрос «Ъ» о том, планируют ли власти принимать в гражданство жителей юго-востока Украины, как это уже давно происходит, например, в Приднестровье, также напомнила о поправках к закону о гражданстве и полномочиях президента «определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке».

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на вопрос «Ъ» о том, обращался ли Луганск к Москве с просьбой упростить процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанной республики, сказал, что «это вопрос не публичный». «Не комментирую. Изменения (в российское законодательство.— “Ъ”) внесены и в силу вступили. Больше ничего сказать не могу».

Между тем, по информации «Ъ», в российских регионах, граничащих с непризнанными ДНР и ЛНР, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

В марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — заместители министра Александр Горовой и Виталий Шулика, а также Валентина Казакова. 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание Управления по вопросам миграции главного управления МВД РФ по Ростовской области. Соответствующие приготовления были сделаны, по данным «Ъ», и в других населенных пунктах, в частности, в городах Шахтинск и Новошахтинск.

Форсированные изменения законодательства, касающегося миграции и приема в гражданство РФ, Москва начала в 2018 году. Все связанные с этим вопросы координирует управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Возглавляет его Максим Травников, который перешел в АП с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Именно управление господина Травникова готовило новую концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, которую Владимир Путин утвердил 31 октября 2018 года. В начале нынешнего года Кремль полностью завершил формирование институциональной инфраструктуры, призванной обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Для этого указом господина Путина от 6 марта была создана рабочая группа по реализации концепции, в которую вошли 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу Максим Травников. 12 апреля состоялось ее первое заседание. На нем были созданы шесть подгрупп, в том числе по вопросам переселения и гражданства, внедрения электронных въездных виз, проблемам трудовой миграции. Собеседники «Ъ» ранее говорили, что целью работы в сфере миграции является переселение в Россию 5−10 млн человек. В качестве стран-доноров рассматриваются сопредельные государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.

Владимир Соловьев, Елена Черненко

 Мисс России-2019. Как это было
Почему Лукашенко ополчился на Россию
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили
Фотогалерея: как изменился собор Парижской Богоматери
Путин одобрил строительство ВСМ Москва — Петербург
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Швейцарцы объявили войну кофе
Овечкин подрался с российским форвардом в Кубке Стэнли
Опрос: уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Спорт
«Каролина» разгромила «Вашингтон», Овечкин и Свечников подрались «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Представлены очень дорогие китайские автомобили (фото) Китайская компания NIO очень молодая — она была образована только в 2014 году. Однако амбиции у нее большие: на автосалоне в Шанхае эта компания показала сразу два кроссовера и еще парочку концептов. А еще это, пожалуй, самая дорогая китайская марка!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
35-летняя Савельева показала, как выглядит после родов (фото) Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь