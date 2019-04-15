Порошенко надеется, что дебаты с Зеленским все же состоятся

«Мой оппонент снова не явился на встречу [в студию]. Уверен, что встречу надо провести, надо защитить права и свободы граждан, в том числе право на осознанный выбор будущего президента», — обратился Порошенко к Зеленскому, призывая последнего принять участие в дебатах.
Порошенко подчеркнул, что «открыт для такого сотрудничества».
Президент поблагодарил тех, кто накануне пришел на его выступление на киевский стадион «Олимпийский», заявив, что там стало видно, что его сторонники имеют «все возможности для совместной победы».
31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.