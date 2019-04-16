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08:10 (мск), источник: Ведомости

Конгрессмены США запросили у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Палата представителей, контролирующаяся демократической партией, направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками.

Источник: AP 2019

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники. Повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уточнил, что группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля, передает Bloomberg.

Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.

В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 года, с тех пор как демократы получили большинство в нижней палате конгресса. По словам Шиффа, банк сотрудничает со следствием, поэтому в его адрес была направлена так называемая дружественная повестка.

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Поиск связей Дональда Трампа с Россией продолжается

Обычно она выдается, когда компания или банк готовы предоставить информацию, но хотели бы получить официальный запрос. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

Ко времени вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом, отмечает агентство, банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего за это время Deutsche Bank выдал его структурам около $2 млрд. Возможные финансовые рычаги влияния не были упомянуты в четырехстраничном резюме генпрокурора Уильяма Барра о выводах спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который 22 месяца вел расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 г.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization, считает, что повестки являются «беспрецедентным злоупотреблением властью», а также «последней попыткой демократов» в палате представителей напасть на главу государства и его семью, приводит агентство выдержки из его заявления.

Поиск связей Дональда Трампа с Россией продолжается
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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