Госдума приняла закон о надежном Рунете
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — В случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России Роскомнадзор сможет управлять сетью связи общего пользования.
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — В случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России Роскомнадзор сможет управлять сетью связи общего пользования.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.
В случае возникновения угроз стабильной работе Сети в России ведомство сможет «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».
Также в подзаконных актах правительства должны быть прописаны «требования к
Данные средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. Ведомство будет также определять технические условия установки этих систем, а также требования к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, освобождаются от обязанности блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней в сети связи этого оператора ограничивается с помощью указанных систем в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования (поскольку ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор).
Для операторов связи, собственников или владельцев технологических сетей связи, иных лиц при использовании линий связи, пересекающих госграницу РФ, вводится обязанность в сроки, порядке, составе и формате, определяемых Роскомнадзором, предоставлять ему в электронной форме информацию о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи.
Законом предусматривается создание национальной системы доменных имен. Под ней подразумевается «совокупность взаимосвязанных программных и техсредств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах». Положения об этой системе, требования к ней, порядок ее создания и правила ее использования будет определять Роскомнадзор, который также установит перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону.
Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, будет осуществлять специальная НКО, одним из учредителей которой будет Российская Федерация. НКО станет «зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен».
Вести его будет Роскомнадзор, порядок ведения утвердит кабмин. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будут утверждаться Минкомсвязью России по согласованию с ФСБ.
Для операторов государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем компаний, осуществляющих закупки в соответствии с профильным федеральным законом, вводится «запрет на использование при эксплуатации информационных систем баз данных и технических средств, размещенных за пределами РФ и не входящих в состав таких информационных систем».
Государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, будут обязаны «обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации».
В случае окончательного одобрения закон должен вступить в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.