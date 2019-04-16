Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Он подчеркнул, что
«Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — подчеркнул господин Путин. Он предложил «направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия».
Начавшийся вечером 15 апреля пожар уничтожил готический шпиль и обрушил крышу здания. Удалось спасти две башни и конструкции фасада. Сейчас пожар локализован. Причины случившегося не установлены. По предварительным данным, пожар начался в задней части кровли здания, где проходили реставрационные работы. Пожар удалось потушить только спустя 15 часов.