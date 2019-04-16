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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

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Он подчеркнул, что Нотр-Дам является историческим символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры, а также одной из важнейших христианских святынь. Телеграмма президенту Эмманюэлю Макрону опубликована на сайте Кремля.

«Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — подчеркнул господин Путин. Он предложил «направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия».

Начавшийся вечером 15 апреля пожар уничтожил готический шпиль и обрушил крышу здания. Удалось спасти две башни и конструкции фасада. Сейчас пожар локализован. Причины случившегося не установлены. По предварительным данным, пожар начался в задней части кровли здания, где проходили реставрационные работы. Пожар удалось потушить только спустя 15 часов.

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