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14:06 (мск), источник: Интерфакс

За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 48% украинцев, за Порошенко — 17%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали бы 48,4% украинцев, а 17% — за действующего главу государства Петра Порошенко, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9—14 апреля.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Итого, согласно социсследованию, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% — за Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.
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81,8% респондентов, собирающихся голосовать за Зеленского, точно уверены в своем выборе, 12,8% — скорее собираются поддержать его, 4% — просто рассматривают как вариант и склоняются к голосованию за него. Точно уверены в своем выборе 75,7% избирателей П. Порошенко, 22% скорее собираются его поддержать, 1,8% рассматривают его как вариант.

При этом 57,2% респондентов уверены, что Зеленский наберет больше всего голосов и станет следующим президентом Украины, 14,1% — что Порошенко. 26,8% затруднились с ответом, а 1,9% отказались отвечать на вопрос.

В региональном разрезе на западе страны за Зеленского намерены проголосовать 52,3% определившихся, за Порошенко — 45,7%. В центре Украины — 71,8% за Зеленского и 25,5% — за Порошенко; на юге — 81,8% за Зеленского и 13,3% за Порошенко. На востоке — 87,3% за Зеленского и 12% — за Порошенко.

В Донбассе 91,4% намерены проголосовать за Зеленского, 4,9% — за Порошенко.
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При этом из общего количества опрошенных украиноязычных этнических украинцев 42,7% намерены проголосовать за В. Зеленского, 23,3% — за П. Порошенко.

Из общего числа двуязычных этнических украинцев 55,9% намерены проголосовать за Зеленского, 8,7% — за Порошенко. Из русскоязычных украинцев 54,2% намерены поддержать Зеленского, 11,6% — Порошенко. 48,4% этнических русских намерены поддержать Зеленского, 14,7% — Порошенко.

При этом украиноязычными украинцами назвали себя 49,8% респондентов, украинцами-билингвами — 20,6%, русскоязычными украинцами — 21%, русскими — 4,7%.

Методом личного интервью были опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а за Порошенко проголосовали 15,95%.

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Порошенко ходит по шоу, забыв про выборы
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09:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы на Украине
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