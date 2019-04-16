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19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения. Об этом сообщает 15 апреля CNN со ссылкой на представителя ведомства, знакомого с ситуацией.

Источник: AP 2019

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попросил и.о. главы Пентагона Патрика Шэнахана разработать новые варианты действий в связи с венесуэльским кризисом. По словам источника, эта работа ведется Объединенным комитетом начальников штабов совместно с Южным командованием, которое контролирует любое военное вмешательство в Южном полушарии.

Однако источники CNN говорят, что у Вашингтона нет желания использовать военную силу для свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Вместо этого американские власти предлагают проводить военно-морские учения США вблизи Венесуэлы и продвигать активное военное сотрудничество с ее соседями.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил 15 апреля, что «рассматриваются все варианты» действий против Венесуэлы. До этого он называл призывы России о невмешательстве в дела Каракаса лицемерными.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Мадуро.

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