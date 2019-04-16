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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст РФ не признал решение гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность вынесенного гаагским судом решения по иску «Укрнафты», сообщили в Министерстве юстиции РФ. Решение международного арбитража в Гааге будет оспариваться, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску.

Компания «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить ей $44,4 млн в качестве компенсации за «экспроприацию имущества» в Крыму. Речь идет о правах на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова. Отмечается, что все попытки через правоохранительные органы России вернуть контроль «над захваченными административными помещениями и АЗС» оказались напрасными. Кроме иска «Укрнафты» гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску компании Stabil.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Нафтогаз” поспешно объявил о победе в Гааге».

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