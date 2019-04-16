Парламент Египта принял поправки в конституцию, позволяющие ас-Сиси остаться у власти

Теперь в Египте пройдет референдум, на котором граждане проголосуют по поправкам в конституцию.
Поправки, в частности, позволяют ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.
Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году он был переизбран, набрав 97% голосов.