Представители Порошенко и Зеленского подписали договор со стадионом «Олимпийский»
Штабы кандидатов договорились о проведении дебатов 19 апреля.
Штабы кандидатов договорились о проведении дебатов 19 апреля.
Представитель штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге, что команды Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехсторонний договор аренды со стадионом «Олимпийский». Избирательные штабы оппонентов договорились провести дебаты 19 апреля. Переговоры о регламенте дебатов продолжаются.
Сегодня с утра был подписан трехсторонний договор, который подписали НСК «Олимпийский», представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это — трехсторонний договор про аренду стадиона на вечер 19 апреля.
По словам Медведева, вечером 16 апреля продолжатся переговоры о регламенте дебатов «Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока что у нас разное видение: одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии».
31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины, по результатам которого во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля.
По данным мониторинга электоральных настроений украинцев, проведенного социологической группой «Рейтинг» в период с 5 по 10 апреля, во втором туре за Зеленского планируют голосовать 61% тех, кто определился с выбором и намерен прийти на избирательные участки. За действующего президента Порошенко намерены отдать голоса 24% респондентов. Не определились с кандидатом 15% опрошенных, а 10% — не намерены голосовать.
Владимир Зеленский ранее опубликовал видеообращение к Петру Порошенко и в очередной раз настоял на проведении дебатов 19 апреля на стадионе «Олимпийский».