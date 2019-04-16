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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны. Соответствующая информация доступна на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Документ предусматривает право органов власти реализовать программу по обновлению жилого фонда в российских регионах. Так, может быть осуществлена реконструкция или снос устаревших домов при условии предоставления их жильцам, собственникам и нанимателям равнозначных жилых помещений или равноценного возмещения.

В перечень объектов, в отношении которых может быть реализована программа, могут попасть многоквартирные дома в аварийном состоянии (или близкие к аварийному) и подлежащие сносу, а также дома, построенные в период с 1957-го по 1975 год и не соответствующие современным требованиям.

Кроме того, указано, что реновация может быть осуществлена не только в отношении дома, но и элемента планировочной структуры — квартала, района, микрорайона.
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По мнению авторов инициативы, опыт проведения реновации в Москве следует учитывать, но «нельзя некритически переносить» его на другие субъекты страны. Кроме того, обратиться к нему стоит в плане особенностей законодательного регулирования.

Отмечается, что реновация способствует улучшению жилищных условий нуждающимся в этом лицам, а также строительству на освободившихся территориях современных жилищных или иных общественно важных объектов.

В пояснительной записке указано, что проектом вводится и подробно регулируется институт реновации, определяются его типы, виды и формы реализации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Сейчас она включает более пяти тысяч домов, большинство из них — пятиэтажные хрущевки. Планируется, что новое жилье благодаря программе получат 350 тысяч семей, или более миллиона человек. По данным на декабрь 2018-го, утверждены 295 стартовых площадок, построены 37 домов для переселения.

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