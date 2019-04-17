Климкин обвинил Россию в «показном цинизме»
Глава МИДа Украины Павел Климкин обвинил Россию в «показном цинизме»
Глава МИДа Украины Павел Климкин обвинил Россию в «показном цинизме»
«Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест — это даже не дерзость, это показной цинизм. Это неуважение ко всему миру. Уже почти пять месяцев Россия сознательно задерживает процесс», — написал он в Facebook.
16 апреля стало известно, что Украина хочет добиться освобождения своих моряков через Международный трибунал по морскому праву.
МИД РФ отметил, что юрисдикция Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в отношении инцидента в Керченском проливе не распространяется.
Кроме того, ведомство подчеркнуло, что международные суды не должны мешать уголовному процессу, а Киеву следует начать переговоры.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и были задержаны силой.
При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Украинские моряки моряки были арестованы за нарушение госграницы. В Москве инцидент назвали намеренной провокацией.