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03:15 (мск), источник: Известия

Климкин обвинил Россию в «показном цинизме»

Глава МИДа Украины Павел Климкин обвинил Россию в «показном цинизме» из-за следствия над украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе во время провокационного нарушения морской границы РФ.

Источник: AFP 2019

«Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест — это даже не дерзость, это показной цинизм. Это неуважение ко всему миру. Уже почти пять месяцев Россия сознательно задерживает процесс», — написал он в Facebook.

При этом Климкин пообещал «не оставить поведение России безнаказанным». Для этого, по его словам, Киев задействует все имеющиеся международно-правовые механизмы.

16 апреля стало известно, что Украина хочет добиться освобождения своих моряков через Международный трибунал по морскому праву.

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МИД РФ отметил, что юрисдикция Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в отношении инцидента в Керченском проливе не распространяется.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что международные суды не должны мешать уголовному процессу, а Киеву следует начать переговоры.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и были задержаны силой.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Украинские моряки моряки были арестованы за нарушение госграницы. В Москве инцидент назвали намеренной провокацией.

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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