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09:06 (мск), источник: RTVi

Владимир Познер: сейчас в США нет запроса на качественную журналистику

В прямом эфире телеведущий прокомментировал вручение Пулитцеровской премии в 2019 году.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, Пулитцеровская премия и ее комитет существуют для того, чтобы «поднимать планку» журналистики, а не опускать. Он признался, что хорошо помнит лауреатов награды.

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Среди них Познер выделил журналиста Теда Коппела. «Уровень объективности Теда Коппела был таким, что никто не понимал, а за кого он голосует — за демократов или за республиканцев», — объяснил собеседник RTVI. «Вот это я понимаю журналистика. И когда комитет ему вручает, я понимаю, что ему вручают как журналисту. Таких просто больше нет», — добавил он.

К последним же решениям Пулитцеровского комитета Познер уже не относится с былым уважением. В этом году в числе лауреатов оказались газеты New York Times и Wall Street Journal за их расследования о Дональде Трампе. По мнению Познера, подобные материалы — «уже не журналистика». «Они взяли чью-то сторону и эту линию гнут», — объяснил он.

На вопрос о том, существует ли в США в принципе «запрос на качественную журналистику», Познер уверенно ответил «нет». «Никто по ней не скучает», — уточнил он.

По его мнению, снижение уровня журналистики произошло из-за того, что создатели контента стали «апеллировать к наиболее мерзким и низменным страстям человека». Поэтому ток-шоу, где герои дерутся в прямом эфире, сразу побили рейтинги тех журналистских программ, где такого не делали.

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