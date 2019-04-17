Владимир Познер: сейчас в США нет запроса на качественную журналистику
В прямом эфире телеведущий прокомментировал вручение Пулитцеровской премии в 2019 году.
В прямом эфире телеведущий прокомментировал вручение Пулитцеровской премии в 2019 году.
По его мнению, Пулитцеровская премия и ее комитет существуют для того, чтобы «поднимать планку» журналистики, а не опускать. Он признался, что хорошо помнит лауреатов награды.
Среди них Познер выделил журналиста Теда Коппела. «Уровень объективности Теда Коппела был таким, что никто не понимал, а за кого он голосует — за демократов или за республиканцев», — объяснил собеседник RTVI. «Вот это я понимаю журналистика. И когда комитет ему вручает, я понимаю, что ему вручают как журналисту. Таких просто больше нет», — добавил он.
К последним же решениям Пулитцеровского комитета Познер уже не относится с былым уважением. В этом году в числе лауреатов оказались газеты New York Times и Wall Street Journal за их расследования о Дональде Трампе. По мнению Познера, подобные материалы — «уже не журналистика». «Они взяли
На вопрос о том, существует ли в США в принципе «запрос на качественную журналистику», Познер уверенно ответил «нет». «Никто по ней не скучает», — уточнил он.
По его мнению, снижение уровня журналистики произошло