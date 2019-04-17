В России запретят клетки и накажут за зарплатное рабство
Какие законы в скором времени изменят жизнь россиян.
Какие законы в скором времени изменят жизнь россиян.
Дмитрий Медведев 17 апреля выступит в Госдуме
Там он представит отчет о деятельности правительства в 2018 году и ответит на вопросы парламентариев. Практика выступления главы правительства перед парламентариями не нова и существует с 2008 года, ее ввел сам Медведев, который в тот период был президентом России.
Сейчас Госдума рассматривает сразу несколько законов правительства
Правительство выступило против клеток в судах
Там уже подготовили проект положительного отзыва на законопроект о запрете клеток и «аквариумов» в залах судебных заседаний. В феврале поручение проработать вопрос о запрете на использование в залах судебных заседаний защитных кабин получили Минюст, МВД и Минфин.
Этот законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Среди авторов — сенаторы Андрей Клишас и Алексей Александров. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на квалифицированную юридическую помощь.
В Генеральной прокуратуре ранее назвали ненормальной практику содержания подсудимых в специальных боксах.
Против клеток и «аквариумов» высказывались также адвокаты и эксперты.
Работодателей накажут за «зарплатное рабство»
В конце марта правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о праве работника на выбор банка для начисления зарплаты.
Согласно первому документу, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность: от 10 до 20 тысяч рублей штрафа — для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для юридических лиц.
Второй документ вносит изменения в Трудовой кодекс и предлагает увеличить срок, в который работник должен сообщить о желании сменить кредитную организацию: его предлагается увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.
Согласно данным Роструда, в 2018 году была выявлена 81 тысяча нарушений по оплате труда, из которых около 10 процентов касается порядка, места и срока выплаты зарплат. В правительстве пояснили, что нарушение права сотрудника на выбор организации для начисления зарплаты не только дает преимущества банку «зарплатного проекта’при привлечении средств на свои счета, но и может ограничивать конкуренцию на рынке.
Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может сам выбирать банк для начисления зарплаты, и работодатель не имеет права ему отказать.
В марте 2019 года зампред правления
Проваливших тест на наркотики не будут записывать в наркоманы
22 марта правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий тест на наркотики из числа процедур, после которых ставится диагноз «наркомания».
В Кабинете министров отмечают, что в действующем законодательстве нет четко обозначенного различия между медицинским освидетельствованием на состояние наркотического опьянения (тестом на наркотики) и комплексом диагностических процедур, по результатам которых устанавливается наличие наркологического заболевания.
Также предлагается изменить порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас на него могут отправить человека, «в отношении которого имеются достаточные основания полагать», что он болен наркоманией. Упоминание наркомании планируют убрать — основанием для освидетельствования будут признаки наркотического опьянения.
Налог на авиаперевозки вне Москвы обнулят
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленное Минфином предложение об обнулении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиарейсы в обход Москвы.
Законопроект предлагает установить бессрочно нулевой налог для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы.
При этом принятые ранее решения по нулевому НДС в отношении авиаперевозок из Крыма, Севастополя, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа и обратно — в том числе в Москву и из Москвы — останутся в силе.
В правительстве признают, что принятие законопроекта приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет. В то же время ожидается, что суммарный эффект от налоговых отчислений в 2019—2030 годах превысит размер выпадающих доходов. Это произойдет благодаря развитию региональных воздушных перевозок и смежных сфер экономической активности.
В России создадут «инвестиционный кодекс» с поблажками для бизнеса
Правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий для предпринимательства переходный период при изменениях регуляторной среды, «ухудшающих условия ведения бизнеса». Об этом в конце марта сообщил
«Закон должен содержать механизм публичной оценки всех без исключения инициатив, которые содержат ухудшения для бизнеса. Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом Российской Федерации», — отметил заместитель председателя правительства.
Кабмин упорядочит
Правительство России представит на обсуждение новый законопроект, призванный создать общие условия работы органов контроля и надзора в России. Об этом в марте заявил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
По его словам, до сих пор каждый надзорный орган в России работает по отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего эту деятельность, пока нет. Теперь оно может появиться. Первое обсуждение нового законопроекта должно состояться на Петербургском международном экономическом форуме
«Сейчас мы работаем над общим законом об обязательных требованиях, которые будут предметом
«Арктические»
Законопроект о специальных мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории Арктики планируется внести на рассмотрение Госдумы до 1 июля. Об этом на прошлой неделе рассказал
«Будем создавать систему поддержки каждого инвестиционного проекта, как мы делаем это сейчас на Дальнем Востоке», — сказал он.
По словам
Ускорить разработку закона поручил Кабинету министров президент России Владимир Путин. Предполагается, что нижняя палата примет инициативу в ходе осенней сессии.