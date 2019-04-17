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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России запретят клетки и накажут за зарплатное рабство

Какие законы в скором времени изменят жизнь россиян.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Медведев 17 апреля выступит в Госдуме

Там он представит отчет о деятельности правительства в 2018 году и ответит на вопросы парламентариев. Практика выступления главы правительства перед парламентариями не нова и существует с 2008 года, ее ввел сам Медведев, который в тот период был президентом России.

Сейчас Госдума рассматривает сразу несколько законов правительства

Госдума рассматривает ряд важных инициатив, выдвинутых и поддержанных правительством. Это гуманизация правосудия, окончательная отмена «зарплатного рабства», изменение законодательства в части тестов на наркотики, изменение налогов и введение льгот для «арктических» инвесторов.
Источник: РИА "Новости"

Правительство выступило против клеток в судах

Там уже подготовили проект положительного отзыва на законопроект о запрете клеток и «аквариумов» в залах судебных заседаний. В феврале поручение проработать вопрос о запрете на использование в залах судебных заседаний защитных кабин получили Минюст, МВД и Минфин. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил гуманистический потенциал этой инициативы.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Среди авторов — сенаторы Андрей Клишас и Алексей Александров. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на квалифицированную юридическую помощь.

В Генеральной прокуратуре ранее назвали ненормальной практику содержания подсудимых в специальных боксах.

В президентском Совете по правам человека полагают, что пребывание в подобной конструкции вызывает у человека «чувство беспомощности и собственной неполноценности».

Против клеток и «аквариумов» высказывались также адвокаты и эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Работодателей накажут за «зарплатное рабство»

В конце марта правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о праве работника на выбор банка для начисления зарплаты.

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Согласно первому документу, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность: от 10 до 20 тысяч рублей штрафа — для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для юридических лиц.

Второй документ вносит изменения в Трудовой кодекс и предлагает увеличить срок, в который работник должен сообщить о желании сменить кредитную организацию: его предлагается увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Согласно данным Роструда, в 2018 году была выявлена 81 тысяча нарушений по оплате труда, из которых около 10 процентов касается порядка, места и срока выплаты зарплат. В правительстве пояснили, что нарушение права сотрудника на выбор организации для начисления зарплаты не только дает преимущества банку «зарплатного проекта’при привлечении средств на свои счета, но и может ограничивать конкуренцию на рынке.

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может сам выбирать банк для начисления зарплаты, и работодатель не имеет права ему отказать.

В марте 2019 года зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин заявил, что принятый в 2014 году закон не решил проблему «зарплатного рабства». По его словам, большинство работников в России остаются привязанными к банку, с которым у организации заключен договор обслуживания.

Источник: РИА "Новости"

Проваливших тест на наркотики не будут записывать в наркоманы

22 марта правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий тест на наркотики из числа процедур, после которых ставится диагноз «наркомания».

В Кабинете министров отмечают, что в действующем законодательстве нет четко обозначенного различия между медицинским освидетельствованием на состояние наркотического опьянения (тестом на наркотики) и комплексом диагностических процедур, по результатам которых устанавливается наличие наркологического заболевания.

В связи с этим в правительстве предложили исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть поставлен диагноз «наркомания». Сделать это сможет только врач, психиатр или нарколог, по итогам осмотра.

Также предлагается изменить порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас на него могут отправить человека, «в отношении которого имеются достаточные основания полагать», что он болен наркоманией. Упоминание наркомании планируют убрать — основанием для освидетельствования будут признаки наркотического опьянения.

Налог на авиаперевозки вне Москвы обнулят

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленное Минфином предложение об обнулении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиарейсы в обход Москвы.

Законопроект предлагает установить бессрочно нулевой налог для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы.

При этом принятые ранее решения по нулевому НДС в отношении авиаперевозок из Крыма, Севастополя, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа и обратно — в том числе в Москву и из Москвы — останутся в силе.

В Кабинете министров считают, что реализация инициативы станет стимулом для расширения сети маршрутов, минующих Москву, а также поспособствует развитию региональной транспортной инфраструктуры. Кроме того, уменьшится нагрузка на столичный авиаузел.

В правительстве признают, что принятие законопроекта приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет. В то же время ожидается, что суммарный эффект от налоговых отчислений в 2019—2030 годах превысит размер выпадающих доходов. Это произойдет благодаря развитию региональных воздушных перевозок и смежных сфер экономической активности.

Источник: РИА "Новости"

В России создадут «инвестиционный кодекс» с поблажками для бизнеса

Правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий для предпринимательства переходный период при изменениях регуляторной среды, «ухудшающих условия ведения бизнеса». Об этом в конце марта сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Закон должен содержать механизм публичной оценки всех без исключения инициатив, которые содержат ухудшения для бизнеса. Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом Российской Федерации», — отметил заместитель председателя правительства.

По словам Козака, появление такого кодекса существенно повысит предсказуемость регуляторной политики и привлекательность страны для инвесторов.

Кабмин упорядочит контрольно-надзорную деятельность

Правительство России представит на обсуждение новый законопроект, призванный создать общие условия работы органов контроля и надзора в России. Об этом в марте заявил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

По его словам, до сих пор каждый надзорный орган в России работает по отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего эту деятельность, пока нет. Теперь оно может появиться. Первое обсуждение нового законопроекта должно состояться на Петербургском международном экономическом форуме 6—8 июня 2019 года.

«Сейчас мы работаем над общим законом об обязательных требованиях, которые будут предметом контрольно-надзорной деятельности. Этот закон будет содержать в себе понятия и признаки этих требований, систему нормативных актов, в которых они будут воплощены», — пояснил Чуйченко.

Источник: РИА "Новости"

«Арктические» бизнес-проекты получат поддержку

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Законопроект о специальных мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории Арктики планируется внести на рассмотрение Госдумы до 1 июля. Об этом на прошлой неделе рассказал вице-премьер Юрий Трутнев.

«Будем создавать систему поддержки каждого инвестиционного проекта, как мы делаем это сейчас на Дальнем Востоке», — сказал он.

По словам вице-премьера, разрабатываемый закон поможет привлечь инвесторов, к примеру, для работы на Северном морском пути (СМП): «Нам необходимо готовить меры по обеспечению безопасности мореплавания, необходимо строить портовые мощности, трасса СМП должна быть обеспечена аварийно-спасательными средствами, качественной навигацией, медицинским сопровождением».

Ускорить разработку закона поручил Кабинету министров президент России Владимир Путин. Предполагается, что нижняя палата примет инициативу в ходе осенней сессии.

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