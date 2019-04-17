Главе Foxconn во сне явилась богиня. Теперь он идет в президенты Тайваня
Богатейший бизнесмен Тайваня, основатель Foxconn Терри Гоу собирается участвовать в президентских выборах. Он заявляет, что на это его вдохновила богиня, явившаяся ему во сне.
Богатейший бизнесмен Тайваня, основатель Foxconn Терри Гоу собирается участвовать в президентских выборах. Он заявляет, что на это его вдохновила богиня, явившаяся ему во сне.
Основатель и председатель совета директоров крупнейшего в мире производителя электроники Foxconn Терри Гоу заявил, что будет участвовать в выборах президента Тайваня, которые состоятся в следующем году, сообщает Bloomberg. Гоу собирается участвовать в праймериз прокитайской оппозиционной партии Гоминьдан. «Если я выиграю, я буду участвовать в выборах 2020 года от этой партии», — добавил он, отметив, что его ключевые ценности — это «мир, стабильность, экономика и будущее».
В среду Гоу (на фото ниже в синей бейсболке) посетил храм в Тайбэе и пообщался с потенциальными избирателями.
«Сегодня богиня Мацзу сказала мне, что я должен вдохновиться ее примером и делать хорошие вещи для тех, кто страдает, давать молодым надежду, поддерживать мир по обе стороны Тайваньского пролива», — заявил миллиардер.
Мацзу — популярная на Тайване богиня, объясняет Reuters. Считается, что она в первую очередь покровительствует рыбакам и морякам, но также может обеспечить безопасность и богатство. В частности, сам Гоу связал с волей богини Гоу успех своего бизнеса и будущее экономическое процветание, которое, как он считает, неизбежно ждет Тайвань.
Президентские выборы на Тайване пройдут в 2020 году. Ключевой для всех потенциальных кандидатов темой станут отношения с Пекином. Последний придерживается так называемой политики одного Китая и считает Тайвань одной из своих провинций. «2020 год — ключевой для Тайваня. Причина сложной ситуации вокруг КНР в том, что сейчас поворотный момент для политики, экономики и обороны Тайваня, который определит ближайшие 20 лет истории страны».
Гоу — богатейший бизнесмен Тайваня по версии Forbes. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 257-е место. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Недавно он заявил, что в ближайшие месяцы планирует уйти с руководящих постов в компании. «Я работаю над тем, чтобы либо отойти на второй план, либо уйти на пенсию, — заявил 68-летний Гоу. — Я буду вовлечен в основные направления работы компании, но не в ежедневный процесс».
Гоу известен своей религиозностью, отмечает Bloomberg: на фабриках Foxconn по всему миру можно найти даосистские тотемы.