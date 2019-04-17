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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Песков ответил на сообщения СМИ о невыполнении майских указов по зарплатам

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Информация СМИ о том, что майские указы президента по зарплатам бюджетников выполнили только в четырех российских регионах, недостоверна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости
Если я не ошибаюсь, вот этот вывод, что выполнено только в четырех регионах положение майского указа о зарплатах, — это не вывод самого Росстата, а вывод одного из СМИ, которое анализировало или пыталось анализировать данные Росстата. Они опять брали среднюю температуру по больнице. Как они ей манипулировали, в хорошем смысле этого слова, я не знаю.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По мнению пресс-секретаря президента, такие заявления сложно комментировать, так как неизвестно, «чем именно оперировали эти средства массовой информации».

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