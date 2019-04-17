Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью

«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она разная, ее причины у каждого свои. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы», — сказал он.
«Всем нужно лечение у хороших врачей и недалеко от дома, недорогие качественные лекарства, а не подделки. Регулярная диспансеризация. Но, к сожалению, с этим не все хорошо даже в мегаполисах, что уж говорить о небольших селах, маленьких городах», — сказал Медведев. По его словам, регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, чтобы не пациент шел к врачу, а врач к пациенту.
Дмитрий Медведев просит депутатов как можно скорее принять законопроект о механизмах государственного регулирования цен на лекарства. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств в 2018 году было добавлены 53 наименования, а в этом году еще 36. Их число достигло 735. «Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизмы государственного регулирования цен», — заявил Медведев.
Также решение проблемы бедности Дмитрий Медведев связал с необходимостью повышения качества образования.
Чем больше человек знает и умеет, тем выше шансы добиться успеха. Для этого нужна современная школа, где развивается цифровая среда, где дети учатся в одну смену, а не в три, куда им хотелось бы приходить и учиться, оставаться на дополнительные занятия.
Медведев заявил, что дети должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в школах. «Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит — у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание. И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам», — сказал
Напомним, в Высшей школе экономики раскритиковали меры по повышению доходов и снижению уровня бедности населения России, включенные в национальные проекты правительства на основании майского указа президента. Эксперты считают, что предложенные меры помогут достичь только половины установленных показателей, а для реализации намеченного полностью необходимы более эффективные механизмы социальной поддержки и создание дополнительных рабочих мест.