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14:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью

Премьер-министр Дмитрий Медведев посвятил часть своего отчета перед Государственной думой борьбе с бедностью.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она разная, ее причины у каждого свои. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы», — сказал он. Премьер-министр связал бедность с проблемами, которые существуют в здравоохранении и образовании.

«Никакие пособия не помогут выбраться из бедности, если у человека нет здоровья», — сказал премьер-министр.
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«Всем нужно лечение у хороших врачей и недалеко от дома, недорогие качественные лекарства, а не подделки. Регулярная диспансеризация. Но, к сожалению, с этим не все хорошо даже в мегаполисах, что уж говорить о небольших селах, маленьких городах», — сказал Медведев. По его словам, регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, чтобы не пациент шел к врачу, а врач к пациенту.

Дмитрий Медведев просит депутатов как можно скорее принять законопроект о механизмах государственного регулирования цен на лекарства. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств в 2018 году было добавлены 53 наименования, а в этом году еще 36. Их число достигло 735. «Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизмы государственного регулирования цен», — заявил Медведев.

Также решение проблемы бедности Дмитрий Медведев связал с необходимостью повышения качества образования.

Чем больше человек знает и умеет, тем выше шансы добиться успеха. Для этого нужна современная школа, где развивается цифровая среда, где дети учатся в одну смену, а не в три, куда им хотелось бы приходить и учиться, оставаться на дополнительные занятия.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ
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Медведев заявил, что дети должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в школах. «Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит — у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание. И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам», — сказал премьер-министр.

Напомним, в Высшей школе экономики раскритиковали меры по повышению доходов и снижению уровня бедности населения России, включенные в национальные проекты правительства на основании майского указа президента. Эксперты считают, что предложенные меры помогут достичь только половины установленных показателей, а для реализации намеченного полностью необходимы более эффективные механизмы социальной поддержки и создание дополнительных рабочих мест.

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