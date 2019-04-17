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14:01 (мск), источник: Интерфакс

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму «Кобар» в Хартуме, сообщает в среду «Би-Би-Си».

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Его содержат в одиночной камере под усиленной охраной.

До сих пор аль-Башир находился под стражей в президентской резиденции.

На прошлой неделе военное командование Судана отстранило от власти президента и сформировало временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре ибн Ауф покинул этот пост, назначив своим преемником начальника генштаба вооруженных сил Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

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