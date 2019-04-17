Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU —
Его содержат в одиночной камере под усиленной охраной.
До сих пор
На прошлой неделе военное командование Судана отстранило от власти президента и сформировало временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.
Тем не менее, вскоре ибн Ауф покинул этот пост, назначив своим преемником начальника генштаба вооруженных сил Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.