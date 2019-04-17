Путину доложили цифры по импортозамещению, которые не смог сходу вспомнить Орешкин
Президент России Владимир Путин получил доклад об объеме средств, инвестированных в импортозамещение в 2018 году, сообщил его
Президент России Владимир Путин получил доклад об объеме средств, инвестированных в импортозамещение в 2018 году, сообщил его
Ранее министр экономики Максим Орешкин не смог сходу ответить на этот вопрос президенту во время пленарного заседания Международного арктического форума. Песков отметил, что импортозамещение не входит в сферу непосредственной ответственности главы Минэкономики.
«По импортозамещению — доложено президенту. В 2018 году в промышленности в создании российских аналогов иностранной продукции суммарно инвестировано практически 637,5 млрд руб., из них государство инвестировало около 70 млрд руб. Просто для вашего сведения комиссию по импортозамещению возглавляет премьер Медведев, который сейчас как раз оглашает отчет правительства за 2018 год. И зампредами в этой комиссии являются: Борисов — по ОПК и Козак — по гражданским отраслям», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, 9 апреля во время пленарного заседания Международного арктического форума в
Месяцем ранее Максим Орешкин оказался в центре скандала во время «правительственного часа». Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра, посчитав, что глава Минэкономики не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что «впервые за 20 лет депутат прервал министра». Максим Орешкин позднее объяснил критику спикера «масштабностью задач».