Медведев рассказал о «взаимной симпатии» Володина и Орешкина

«Вы внимательно следите за работой министерства экономического развития, я знаю, что министерство экономического развития — за работой Государственной думы, так что вы испытываете взаимную симпатию, надеюсь, так и будет дальше», — сказал Медведев, обращаясь к Володину и Орешкину.
6 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести правительственный час с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на другую дату и раскритиковал подготовку министра. Володин отметил, что глава МЭР выступает в парламенте один раз в год и сводить выступление к обсуждению вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно.
После заседания Орешкин заявил, что поддержал предложение Госдумы перенести обсуждение на конец