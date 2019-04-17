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17:31 (мск), источник: RNS

Медведев рассказал о «взаимной симпатии» Володина и Орешкина

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме рассказал о «взаимной симпатии» между спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

Источник: РИА "Новости"

«Вы внимательно следите за работой министерства экономического развития, я знаю, что министерство экономического развития — за работой Государственной думы, так что вы испытываете взаимную симпатию, надеюсь, так и будет дальше», — сказал Медведев, обращаясь к Володину и Орешкину.

6 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести правительственный час с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на другую дату и раскритиковал подготовку министра. Володин отметил, что глава МЭР выступает в парламенте один раз в год и сводить выступление к обсуждению вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно.

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После заседания Орешкин заявил, что поддержал предложение Госдумы перенести обсуждение на конец марта-начало апреля, чтобы в нем сконцентрироваться на достижении национальных целей развития. Также министр экономического развития объяснил критику его выступления в Госдуме тем, что депутаты поставили вопрос более широко, чем это было изначально запланировано.

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