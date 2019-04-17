Путин второй год подряд не вошел в список самых влиятельных людей по версии Time
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год.
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год.
Второй раз подряд в перечень не включили президента России Владимира Путина. До этого глава государства попадал в список шесть раз (в частности, три года подряд в 2015, 2016 и 2017). В 2007-м Times также назвал его «Человеком года».
В новом рейтинге журнала категорию «Лидеры», куда обычно включают политиков, возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Помимо нее в эту категорию вошли, в частности, президент США Дональд Трамп,