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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин второй год подряд не вошел в список самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Владимир Путин оказался на обложке журнала Time

Второй раз подряд в перечень не включили президента России Владимира Путина. До этого глава государства попадал в список шесть раз (в частности, три года подряд в 2015, 2016 и 2017). В 2007-м Times также назвал его «Человеком года».

В новом рейтинге журнала категорию «Лидеры», куда обычно включают политиков, возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Помимо нее в эту категорию вошли, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин, кронпринц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Также в список включены папа римский Франциск, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, американский спецпрокурор Роберт Мюллер и самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес.

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