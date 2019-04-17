Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна

Он рассказал о национальных проектах, которые сейчас реализуются в стране, а также о том, как в России будут бороться с бедностью, онкологическими заболеваниями и санкциями. Главные цитаты премьера — в материале «Ленты.ру».
Национальные проекты — чертеж будущей России
«У нас есть девять национальных целей развития, которые президент представил в майском указе. У нас есть 12 национальных проектов с финансированием почти 26 триллионов рублей. Это беспрецедентная цифра. Но самое главное — в нашей стране живет 146 миллионов 800 тысяч человек, для которых и вместе с которыми мы все это и делаем. […] [Национальные проекты], в
«Время очень быстротечно, его ход трудно уловить подчас. Но совсем вроде бы недавно, а уже пять лет прошло, Крым вернулся в состав России. В очень сжатые сроки правительству предстояло решить очень сложную, я бы сказал, уникальную задачу — включить полуостров в российское правовое поле. Конечно, с участием коллег из Федерального собрания. Но мы это сделали вместе с вами. И национальные цели, хотя они на порядок сложнее даже чем вот эти процедуры, я уверен, мы тоже достигнем».
В работе 261 закон
«В 2018 году Государственная дума рассмотрела и приняла 312 правительственных законопроектов, которые стали законами. Большая их часть — 248 — была внесена уже новым составом правительства. И уже в этом году был одобрен 31 правительственный законопроект. Сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся еще 261».
О бедности
Для развития социальной сферы, на проекты в демографии, здравоохранении, образовании в ближайшие три года мы выделим в общей сложности более 2 триллионов 600 миллиардов рублей. Это то, что для людей особенно важно прямо сейчас: здоровье, хорошее образование, ну и, конечно, доходы.
Никому из вас не нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны.
О реестре малообеспеченных
При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы и смотреть еще и на расходы семьи, а не только на доходы, как мы подчас это делаем. И тогда поддержка государства, я именно к этому все это говорю, будет
Мы эту работу начали, создаем так называемый реестр малообеспеченных семей. В нем будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Пилотный проект запустили в восьми регионах.
Борьба с бедностью — это не только пособия
«В прошлом году мы вместе с депутатами Государственной думы два раза повышали минимальный размер оплаты труда, на базе которого и рассчитываются некоторые пособия. Он вырос более чем на 44 процента. Мы проиндексировали на уровень выше инфляции зарплаты бюджетников, которые не предусмотрены майскими указами президента. В этом году, по фактической инфляции за предыдущий год, проиндексировали социальные выплаты. В результате этой работы количество бедных людей уменьшилось. Не так, конечно, как бы нам всем хотелось, но на 400 тысяч человек.
Но борьба с бедностью — это не только пособия, различные выплаты, льготы. Это еще и возможности, которые государство обязано предоставить людям, чтобы они сами зарабатывали больше. Это дополнительное образование, место для ребенка в яслях или детском саду, если нужно — то
Перинатальных центров стало 56 (было — несколько)
«В этом году мы завершили масштабный проект строительства перинатальных центров. Их теперь 56. Только за прошлый год построили 11 новых центров, еще один — почти готов. Я вспоминаю ситуацию, когда мы начинали заниматься еще предыдущими национальными проектами, — 10 лет назад, чуть больше, у нас в стране было несколько перинатальных центров. Один или два. И я ездил специально, смотрел, как вообще это должно выглядеть. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. И, конечно, это еще помимо тех, которые построили сами регионы».
На лечение онкобольных направят 70 миллионов
«Борьба с такими заболеваниями, как рак, инфаркты, инсульты, — затрагивает многие семьи. Мы переоснащаем региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, создаем во всех регионах сеть центров амбулаторной онкологической помощи и в 18 регионах — так называемые
Рост цен на лекарства остановят законом
«Ряд препаратов стоит очень дорого. Особенно это касается так называемых высоко затратных нозологий. В программу “семи нозологий”, которая финансируется из федерального бюджета, мы включили еще пять редких или орфанных заболеваний. И, конечно, мы направляем деньги на лекарственное обеспечение льготников. В прошлом году добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и лекарств 53 наименования. В этом году — еще 36. Сейчас в перечне — 735 препаратов. Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизмы государственного регулирования цен. Необходимый законопроект подготовлен и внесен в Государственную думу. Прошу вас, уважаемые коллеги, принять его как можно скорее».
В стране пройдет всеобщая диспансеризация
«В прошлом году ее [диспансеризацию] прошли порядка 22 миллионов человек, к концу 2019 года это число должно превысить 60 миллионов. В рамках государственных гарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации, делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет, вводим новые программы скрининга, выявления онкологических заболеваний.
В ближайшее время я подготовлю и дам поручение о проведении в течение двух лет в нашей стране всероссийской диспансеризации. Потому что для этого созрели все условия. Причем нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации.
Пенсии проиндексируют
«[Повышение уровня жизни пожилых] — это тоже теперь национальная цель. Такие люди особенно уязвимы перед бедностью. У нас впервые появился отдельный федеральный проект для людей старшего возраста. […]
Не будем никого обманывать. Достойная, интересная жизнь — это не только наше решение, но и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить. Именно поэтому, чтобы увеличить доход пенсионеров, мы принимали известные изменения в параметрах пенсионной системы, приняли также ряд решений относительно индексации пенсий. Установили, что для регионов должна быть единая и обязательная методика, по которой будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров. Сначала будем доводить его до [уровня] пенсии, а как только необходимо будет — будем индексировать его, чтобы общая сумма была больше. Государственная дума оперативно поддержала этот шаг.
Очереди в ясли исчезнут за три года
«Отдельное большое направление — это создание ясельных групп, то есть групп для детей в возрасте до трех лет. Чтобы родители, разумеется, конечно, если они этого хотят, могли быстрее вернуться на работу. За прошлый и этот год из бюджета направлено на эти цели 85 миллиардов рублей. В целом задачу с местами в ясельных группах мы решим за ближайшие три года».
В стране не должен повториться демографический «русский крест»
«Хорошо, что в стране много детей. Хотя сегодня мы остро ощущаем “демографическое эхо” 90-х годов, когда в России смертность превысила рождаемость. Известно, что демографы даже назвали это явление “русский крест”. Людей, рожденных в 90-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать демографического провала. Это очень сложная задача. Повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 — до 80 — это тоже наша национальная цель».
Строительство жилья сравнимо с решением квартирного вопроса 50-х
«Еще одна национальная цель, которая работает на повышение качества жизни — это улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. Что скрывать, эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 50−60-е годы. Тогда, конечно, задача была несколько иной, она состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жилье, небольшое по площади, зачастую не очень хорошо спроектированное, но задача была выполнена, надо отдать должное нашим предшественникам.
Сегодня у нас новый этап. Мы строим и много, и строим качественно по сравнению с тем, как это было раньше. Одновременно улучшаем и городскую среду. Каковы итоги за год?
В наших планах, кстати, создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства. Его нужно обязательно поддерживать.
Новых обманутых дольщиков быть не должно
«Средняя ставка по ипотеке впервые за историю нашей страны, новой России, составила чуть более 9,5 процента. С ипотекой заключается более половины всех сделок. За год выданы полтора миллиона ипотечных кредитов на сумму порядка трех триллионов рублей. Рост к 2017 году — плюс 50 процентов.
С 1 июля этого года практически все строительство жилья перейдет на проектное финансирование. Это в принципе должно исключить появление новых обманутых дольщиков. Застройщик больше не может привлекать средства людей напрямую. А чтобы помочь тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, деньги начали выделять из федерального бюджета на завершение строительства. В этом году мы выделим порядка восьми миллиардов рублей.
Ряд свалок вскоре закроют
«Нормальная жизнь невозможна без нормальной экологии. Еще одна из острых проблем — это свалки. […] Задача — создать новую индустрию переработки отходов. Регионы получили право назначать операторов, над их работой установлен административный контроль, в том числе со стороны компании «Российский экологический оператор». […]
В прошлом году были ликвидированы 28 весьма опасных свалок. В частности, полигоны Быково, Электросталь, Каширский — в Московской области, промзона предприятия «ДарИта» — в Калиниградской области. И в ближайших планах — закрыть и рекультивировать такие свалки, как «Черная дыра», Игумново, Кучинская свалка, Красный бор. Это все очень известные и проблемные территории.
Санкции — нелегитимны
«Мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях. Вы сами это знаете. Я имею в виду нестабильность цен на нефть, торговые войны (они не только не заканчиваются, но и форсируются), замедление глобальной экономики, ну и, конечно, санкции, которые в последний период также только усиливаются. Под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые нелегитимные ограничения в отношении российского бизнеса, российских граждан. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны.
Смотрите сами. Если в любой точке мира ситуация развивается так, как не очень хотелось бы отдельным государствам, естественно, это продукт российского вмешательства. Логика примитивная, но очень удобная. В ее основе — очевидное нежелание видеть Россию сильной, хорошо развивающейся страной. […] Такие экстремальные условия — это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее.
Бюджет в профиците, впервые с 2011 года
«Постепенно меняется структура экономики. Мы гораздо меньше зависим от рынков сырья, и, соответственно, лучше готовы к возможным внешним шокам. Несколько цифр в подтверждение этих выводов: валовой продукт по итогам прошлого года вырос более чем на два процента, второй год подряд неплохими темпами, свыше четырех процентов, растут инвестиции. И это не только деньги из бюджета или крупных компаний. Сейчас и малый бизнес вкладывается в собственное развитие.
Мы выстроили, и я считаю, что это очень важное достижение, взвешенную и ответственную бюджетную политику. Впервые за несколько лет — ну, прямо скажем, с 2011 года — вышли на профицитный бюджет. По итогам прошлого года он составил больше 2,5 процента.
В прошлом году впервые с 2007 года бюджеты регионов были исполнены с профицитом в 500 миллиардов рублей. Доходы выросли на 15 процентов. Число регионов с дефицитными бюджетами снизилось втрое. Было — 47, стало — 15.
Для Крыма снизят цены на горючее
«В этом году мы утвердили государственную программу развития Крыма и Севастополя. Уже в 2019 году будет построен и оснащен многопрофильный медицинский центр, будем строить трассу «Таврида» — это главная трасса для туристических путешествий по Крыму. […]
Все равно там есть и вопросы определенные. Когда я встречался перед отчетом правительства с коллегами из КПРФ, они обращали внимание на цены на
Нацпроекты — это мост
Хочу еще раз вспомнить Крым. Одним из самых ярких событий 2018 года стало открытие Крымского моста. Национальные проекты, о которых я достаточно подробно говорил в своем выступлении, — это тоже мост. Они — национальные проекты и этот мост — связывают Россию сегодняшнюю с Россией будущего, с Россией, в которой мы будем жить уже через пять лет.