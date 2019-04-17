Система подготовки молодых управленцев уже дает результаты — Путин
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС — Система подготовки молодых управленцев в стране сформирована и уже приносит положительные результаты, считает президент РФ Владимир Путин.
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС — Система подготовки молодых управленцев в стране сформирована и уже приносит положительные результаты, считает президент РФ Владимир Путин.
«За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивном, на формировании различного уровня команд», — сказал В. Путин на встрече с выпускниками II потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.
В связи с этим он выразил надежду на улучшение качества управленческой работы в стране.
«Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней и региональных, и федеральных», — сказал президент, обращаясь к выпускникам.
«Жизнь становится все сложнее, большие ставит перед нами, амбиционные задачи, и я очень рассчитываю на то, что вы внесёте свой значимый вклад в достижение результатов и решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее», — сказал В. Путин.