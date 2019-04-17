Чиновники декларируют гостиничные номера, плотины и миллиарды
Губернаторы и региональные депутаты отчитываются о доходах.
Губернаторы и региональные депутаты отчитываются о доходах.
Вслед за членами правительства и чиновниками администрации президента декларации о доходах за 2018 год начали публиковать губернаторы и региональные депутаты. В лидерах по доходам — губернаторы Московской и Кемеровской областей Андрей Воробьев и Сергей Цивилев, причем у господина Воробьева больше миллиона заработал и ребенок. Самый богатый депутат с доходом 10 млрд руб. работает во Владимирской области.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев за 2018 год заработал 70 млн руб. Как объяснили в администрации региона, доход образовался «в результате продажи акций компании в период до замещения государственной должности». Господин Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля 2018 года (с марта он занимал должность
Недвижимости и транспортных средств у господина Воробьева нет, в пользовании — земельный участок площадью около 10,3 тыс. кв. м, жилой дом площадью 976,8 кв. м, а также помещение для отдыха площадью 627,5 кв. м. Зато квартира площадью 195 кв. м есть у одного из несовершеннолетних детей губернатора. Ребенок господина Воробьева также получил доход в размере более 1,2 млн руб. Годом ранее доход ребенка составлял 4,5 млн руб.
По итогам 2017 года, когда он занимал должность главы подмосковного Красногорска, он задекларировал 2,33 млн руб. В собственности господина Хабирова — земельный участок, дом и гараж. В пользовании у руководителя региона находятся квартира и государственная дача площадью 557 кв. м, которой кроме господина Хабирова могут пользоваться его супруга и несовершеннолетний ребенок. Супруга Радия Хабирова в 2018 году заработала 242,54 тыс. руб. Ей принадлежат две квартиры, а также автомобиль Porsche Cayenne.
Доход главы Дагестана Владимира Васильева составил 4 млн 942 тыс. руб. У него в собственности участок площадью 2992 кв. м и две квартиры, а также маломерное судно, снегоход и прицеп для перевозки грузов. Супруга Владимира Васильева заработала около 390 тыс. руб. В ее собственности три земельных участка, два дома, две квартиры, баня (102 кв. м), машина и прицеп.
Доход губернатора Тюменской области Александра Моора (избран главой региона в сентябре 2018 года) составил 9,4 млн руб. В собственности он указал квартиру и снегоход. В его пользовании — участок и доля в нежилом помещении. У супруги Александра Моора два участка и доля в нежилом помещении, а также автомобиль Porsche Cayenne S. Ее доход за 2018 год — 4,4 млн руб. В 2017 году, когда Александр Моор занимал пост главы администрации Тюмени, его доход составил более 5,5 млн руб., а его супруги — 3,6 млн руб.
Потери компенсировала его супруга, чей заработок вырос в 3,5 раза и достиг 2,5 млн руб. Единственное значимое изменение — продажа земельного участка площадью 3,1 тыс. кв. м на Украине, которым чета Жвачкиных владела как минимум с 2012 года. Как и прежде, губернаторской семье принадлежат пять участков общей площадью 10,5 тыс. кв. м, три квартиры, апартаменты и дом.
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в 2018 году заработал 3,19 млн руб. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт задекларировал 2,68 млн руб. За год его доход практически не изменился: в 2017 году на посту главы Росавтодора он заработал 2,06 млн руб. Зато почти в 100 раз вырос доход его супруги: с 62 тыс. до 5,89 млн руб. Врио губернатора владеет 2/134 нежилого помещения площадью 5,17 тыс. кв. м и автомобилем Chrysler.
Господин Антов является
Наиболее обеспеченным депутатом приморского заксобрания стал гендиректор ООО «Акватехнологии» единоросс Сергей Слепченко: в 2018 году он заработал 84,5 млн руб. Годовой доход секретаря комитета по бюджету и развитию экономики кемеровского горсовета,
В Татарстане резко упали доходы у троих депутатов. У семьи депутата Госсовета, гендиректора ЗАО «Кулон» Альберта Фахрутдинова («Единая Россия») заработок сократился с 618,9 млн до 36,5 млн руб. Семейный бюджет совладельца «СМП-Нефтегаза» Фоата Комарова упал с 465,7 млн до 56,6 млн руб., председателя совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» Дмитрия Самаренкина — с 141 млн до 98,5 млн руб.
Председатель правления Татсоцбанка Анастасия Колесова заработала 422,3 млн руб. Ее доход вырос в 4,5 раза, а доход супруга, напротив, сократился в несколько раз — до 171,3 млн руб. Тройку самых богатых депутатов замкнул председатель совета директоров АО «Татпроф» Сергей Рачков. За год его доход вырос в 30 раз — с 4,7 млн до 142 млн руб. Доход спикера Госсовета Фарида Мухаметшина увеличился с 17,6 млн до 20,7 млн руб.
О существенно возросших доходах отчитался депутат липецкого облсовета Михаил Захаров: если в 2017 году девелопер декларировал 587 тыс. руб., то в 2018-м — уже 12,9 млн руб. дохода. Господин Захаров находится в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве с деньгами дольщиков.
Колоссальный рост дохода показал депутат Курской облдумы Кирилл Сорокин, задекларировавший 656 млн руб. В 2017 году его заработок был 2,78 млн руб. В декларации господина Сорокина указано, что деньги получены в результате продажи долей в компании «Конек-Горбунок». Помимо участка и автомобиля депутат владеет плотиной протяженностью 185 м.
Отдел политики.