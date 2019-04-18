США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами с программной речью, в которой изложил политику нынешнего американского правительства в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Трансляция его выступления велась телеканалом Fox News.
«Я рад объявить о том, что Соединенные Штаты сегодня вводят также санкции против Bancorp, черной кассы [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги», — сказал он.
Информацию о внесении Лауреано Ортеги и банка Bancorp в американские санкционные списки опубликовало также Министерство финансов США. «Минфин вводит санкции против Лауреано Ортеги и Bancorp за их роль в коррупции и отмывании денег ради личной выгоды [руководства] режима Ортеги. Это решение является сигналом для всех, кто продолжает поддерживать режим Ортеги, о том, что за злоупотребления в отношении экономики Никарагуа и народа этой страны придется заплатить высокую цену», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
В ноябре 2018 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против супруги президента Никарагуа Росарио Мурильо, которая занимает пост
Никарагуа с середины апреля 2018 года переживала
Помощник президента США по нацбезопасности также сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении Центробанка Венесуэлы, а также ограничения на поездки на Кубу тех американцев, у которых нет родственников в этом островном государстве.