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02:43 (мск), источник: ТАСС

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская администрация ввела санкции в отношении главы агентства Никарагуа по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, который является сыном президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка Bancorp (Banco Corporativo SA).

Источник: AP 2019

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами с программной речью, в которой изложил политику нынешнего американского правительства в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Трансляция его выступления велась телеканалом Fox News.

«Я рад объявить о том, что Соединенные Штаты сегодня вводят также санкции против Bancorp, черной кассы [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги», — сказал он.

«Сегодня мы также объявляем санкции против Лауреано Ортеги, который стал наследником режима и вовлечен в масштабные коррупционные схемы», — утверждал Болтон.

Информацию о внесении Лауреано Ортеги и банка Bancorp в американские санкционные списки опубликовало также Министерство финансов США. «Минфин вводит санкции против Лауреано Ортеги и Bancorp за их роль в коррупции и отмывании денег ради личной выгоды [руководства] режима Ортеги. Это решение является сигналом для всех, кто продолжает поддерживать режим Ортеги, о том, что за злоупотребления в отношении экономики Никарагуа и народа этой страны придется заплатить высокую цену», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

В ноябре 2018 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против супруги президента Никарагуа Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента страны, а также советника главы государства по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.

Никарагуа с середины апреля 2018 года переживала социально-политический кризис. Страну сотрясали крупные акции протеста, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования.

Помощник президента США по нацбезопасности также сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении Центробанка Венесуэлы, а также ограничения на поездки на Кубу тех американцев, у которых нет родственников в этом островном государстве.

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