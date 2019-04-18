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13:48 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Хилл находилась в Москве 16—17 апреля. По словам источника, она провела встречи в аппарате Совета безопасности РФ и в МИД, в частности, встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

«Были встречи в администрации, да. С Ушаковым. Вопросы двухсторонних отношений», — сказал он в ответ на вопрос о том, были ли у Хилл встречи в Кремле и какие вопросы обсуждались.

«Нет», — добавил он в ответ на вопрос, обсуждалась ли тема возможной встречи президентов России и США.

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