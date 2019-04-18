В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил
Хилл находилась в Москве
«Были встречи в администрации, да. С Ушаковым. Вопросы двухсторонних отношений», — сказал он в ответ на вопрос о том, были ли у Хилл встречи в Кремле и какие вопросы обсуждались.
«Нет», — добавил он в ответ на вопрос, обсуждалась ли тема возможной встречи президентов России и США.