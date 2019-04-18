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12:33 (мск), источник: Ведомости

Медведев пообещал новые санкции против Украины накануне выборов

Россия запретит экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также расширит список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию, заявил Медведев на заседании правительства.

Источник: Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев объявил о новых санкциях против Украины за три дня до второго тура выборов президента в этой стране.

Это ответные меры на торговые санкции, которые Украина ввела на прошлой неделе, пояснил премьер. Ограничения коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой, по словам Медведева, за прошлый год составила почти $250 млн.

Россия поставляет на Украину немного нефти, следует из данных Таможенной сатистики внешней торговли. За 2018 г. было отгружено всего 606,7 т нефти и сырых нефтепродуктов на общую сумму $400 000. Для сравнения в 2016 г. поставки на Украину были в 7 раз больше — 4 403,5 т на общую сумму $1,7 млн. Данных за 2013 г. и ранее (до начала конфликта на Украние) на сайте российской таможни нет.

Выборы на Украине
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