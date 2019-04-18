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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Около половины украинцев во втором туре президентских выборов собираются голосовать за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга электоральных настроений, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 19 процентов респондентов. Еще столько же человек не определились, 10 процентов отказались приходить на выборы.

Среди тех, кто уже определился с выбором и заявил о желании проголосовать, рейтинг Зеленского еще выше — 73 против 27 процентов у Порошенко. При этом из всех участников опроса около 62 процентов респондентов убеждены, что следующим президентом станет лидер гонки.

Зеленский опережает своего оппонента во всех возрастных категориях, его поддерживают жители востока, юга и центра страны. На западе Украины их с Порошенко позиции примерно равны. По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.

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Результаты опроса практически совпадают с аналогичным исследованием Киевского международного института социологии.

Ранее на Украине подсчитали траты обоих кандидатов на предвыборную агитацию перед вторым туром выборов. Выяснилось, что Порошенко вложил в избирательную кампанию около 100 миллионов гривен (около 239,5 миллиона рублей), что почти вдвое больше, чем расходы Зеленского, которые составили 44,6 миллиона (106,8 миллиона рублей). С учетом агитации в первом туре траты действующего президента составили 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей), его оппонента — 147 миллионов гривен (351,7 миллиона рублей).

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.

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07:42 (мск)© Ньюстюб
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