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14:26 (мск), источник: Ведомости

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР встретится с Путиным до конца апреля.

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Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте Кремля. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля.

Ранее о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в России сообщало агентство Yonhap со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, российский президент собирается посетить Дальний Восток 24 апреля, а лидер КНДР 26—27 апреля отправится на встречу в Пекин. По пути на нее Ким Чен Ын может посетить Россию.

По информации Yonhap, встреча лидеров России и КНДР пройдет во Владивостоке. Ким Чен Ын может приехать туда на поезде.

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Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Всякий раз, когда в Пхеньяне начинали звучать решительные заявления, в столицах заинтересованных стран (в первую очередь в Пекине, Сеуле, Токио и Вашингтоне) готовились записывать требования северокорейцев, а эксперты отмахивались от вопросов журналистов о неизбежности войны уничижительным: «Да у Севера просто рис кончился!» Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств.

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31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли.

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Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде.

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Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына.

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В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта.

Reuters
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Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО № 630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США.

Reuters
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Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении.

Reuters
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В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки.

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«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии».

Reuters
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Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове.

Reuters
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В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе.

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Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией».

Reuters
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В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын.

Reuters
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Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии.

Reuters
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В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики».

Reuters
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В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения».

Reuters
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Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США.

Reuters
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На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут.

Reuters
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К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны.

Reuters
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«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания», — сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу».

Reuters
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Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца.

Reuters
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В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чен Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее.

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