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17:55 (мск), источник: Ведомости

Генпрокурор США рассказал о попытках Трампа помешать расследованию Мюллера

В докладе спецпрокурора десять эпизодов, которые можно так истолковать.

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Источник: AP 2019

Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил итоги расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы США. Трансляцию вел телеканал NBC News.

Барр рассказал, что в докладе Мюллера содержатся десять эпизодов, которые можно истолковать как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию. Однако коррупционных мотивов у Трампа не было, утверждает генпрокурор США.

Он уточнил, что личный адвокат Трампа за день до пресс-конференции запросил отредактированную версию доклада Мюллера и получил доступ к ней. Ему не разрешили вносить правки или требовать каких-либо изменений в документе, но он и не просил об этом.

Барр напомнил, что Мюллер не нашел сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. Россия же пыталась влиять на американские выборы, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов Демократической партии.

Однако команда спецпрокурора не нашла ни одного человека, связанного с Трампом, который бы участвовал в распространении незаконно полученных Москвой документов. В этом американские власти ранее обвинили российские спецслужбы, которые якобы передали украденные данные Wikileaks.
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Во время расследования спецпрокурора Белый дом «полностью сотрудничал со следствием», предоставляя беспрепятственный доступ к запрашиваемым документам, в том числе касающимся предвыборной кампании, сообщил Барр.

Вскоре будет опубликована отредактированная версия доклада, состоящая из почти 400 страниц. Решение публиковать ее в таком виде Барр объяснил наличием в документе информации, которую нельзя раскрывать. В таком же виде доклад получат американские конгрессмены. Ранее генпрокурор обещал, что обнародует как можно больше информации «в пределах возможного».

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до пресс-конференции Барра назвал расследование Мюллера «величайшим политическим обманом всех времен!». До этого он неоднократно называл работу спецпрокурора «охотой на ведьм».

Команда Мюллера завершила работу над докладом о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США в конце марта. Работа над документом длилась 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, бывшего советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна и др.

Барр, ознакомившись с докладом, сообщил конгрессменам, что следователи не нашли признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа. Мюллер также не смог прийти к выводу о том, что Трамп нарушал закон, его команда не смогла определить намерения президента. Президент России Владимир Путин назвал итог расследования Мюллера предсказуемым, отметив, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. «Гора родила мышь», — охарактеризовал документ российский президент.

AP 2019
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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