Генпрокурор США рассказал о попытках Трампа помешать расследованию Мюллера
В докладе спецпрокурора десять эпизодов, которые можно так истолковать.
В докладе спецпрокурора десять эпизодов, которые можно так истолковать.
Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил итоги расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы США. Трансляцию вел телеканал NBC News.
Он уточнил, что личный адвокат Трампа за день до
Барр напомнил, что Мюллер не нашел сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. Россия же пыталась влиять на американские выборы, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов Демократической партии.
Во время расследования спецпрокурора Белый дом «полностью сотрудничал со следствием», предоставляя беспрепятственный доступ к запрашиваемым документам, в том числе касающимся предвыборной кампании, сообщил Барр.
Вскоре будет опубликована отредактированная версия доклада, состоящая из почти 400 страниц. Решение публиковать ее в таком виде Барр объяснил наличием в документе информации, которую нельзя раскрывать. В таком же виде доклад получат американские конгрессмены. Ранее генпрокурор обещал, что обнародует как можно больше информации «в пределах возможного».
Президент США Дональд Трамп за несколько часов до
Команда Мюллера завершила работу над докладом о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США в конце марта. Работа над документом длилась 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна,
Барр, ознакомившись с докладом, сообщил конгрессменам, что следователи не нашли признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа. Мюллер также не смог прийти к выводу о том, что Трамп нарушал закон, его команда не смогла определить намерения президента. Президент России Владимир Путин назвал итог расследования Мюллера предсказуемым, отметив, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. «Гора родила мышь», — охарактеризовал документ российский президент.
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.