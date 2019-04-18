В Госдуме рассмотрели обращения Поклонской о коррупции среди депутатов
Отари Аршба заявил, что заявления
Отари Аршба заявил, что заявления
Председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба проверил заявления депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях закона коллегами из фракций «Единой России» и «Справедливой России». По словам Аршбы, подозрения Поклонской в отношении некоторых депутатов беспочвенны и несправедливы, дискредитация коллег неэтична. Об этом он сказал на открытом брифинге.
Три случая, рассмотрев все вопросы, мы уже закрыли из пяти. Но все эти вопросы касаются конфликта интересов. Три [случая] закрыты за отсутствием состава. В отношении одного человека это просто спойлер. Та же самая фамилия, имя, отчество, но совсем из другого города.
Председатель комиссии заявил, что повторно направил запросы в Генпрокуратуру по поводу тех депутатов, которые, возможно, допустили нарушения. Аршба также отметил, что запросы будут также направлены в правоохранительные органы других стран. По его словам, ответы зарубежных прокуратур придется ждать, но как только они придут, комиссия их рассмотрит.
На просьбу журналистов назвать фамилии депутатов, которых Поклонская заподозрила в коррупции, он ответил: «Я не назову фамилии даже под страхом смерти. Нельзя никого обвинять, пока вина не доказана в суде».
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, впоследствии расформированная, в сентябре 2018 года начала проверку пяти депутатов в вопросе соблюдения ими закона о противодействии коррупции. Наталья Поклонская, которая тогда возглавляла комиссию, утверждала, что речь идет о депутатах из «Единой России» и «Справедливой России».
Также Отари Аршба также заявил, что два парламентария стали лидерами по числу зарегистрированных на них жалоб, касающихся депутатской этики — глава ЛДПР Владимир Жириновский и член «Единой России» Виталий Милонов. На лидера
Кроме того, Аршба заявил: «Сенсаций и скандалов для желтой прессы при мне не будет. Работа по изучению декларируемых материалов, по конфликту интересов проходит в течение всего созыва».
В феврале член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов предложил запретить творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и назвал артиста «бесовским запевалой». По словам Милонова, тексты Шнурова пропагандируют алкоголь и легализуют пиво в российском обществе. В ответ адвокат Шнурова Константин Добрынин подал жалобу на Милонова в думскую комиссию по депутатской этике. Представитель музыканта акцентировал внимание на неподобающих высказываниях в сторону солиста группы «Ленинград».