Путин: российские компании готовы помочь восстановить собор Парижской Богоматери

«Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла, в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах», — сказал Путин.
Путин также добавил, что российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.
Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении, мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо вместе с французскими партнерами тоже готовы присоединиться.
Владимир Путинпрезидент России
Он также выразил надежду на то, что планы по восстановлению собора будут реализованы.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Распространение пламени привело к полному обрушению крыши, шпиля и часов. После нескольких часов тушения командир парижской пожарной службы заявил, что спасателям удалось спасти несущие конструкции собора, передавал телеканал BFM TV. Пожар удалось потушить на следующее утро.