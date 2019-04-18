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18:54 (мск), источник: RNS

Путин: российские компании готовы помочь восстановить собор Парижской Богоматери

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса выразил сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и заявил, что российские компании готовы оказать помощь в его восстановлении. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Источник: AP 2019

«Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла, в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах», — сказал Путин.

Путин также добавил, что российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.

Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении, мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо вместе с французскими партнерами тоже готовы присоединиться.
Владимир Путин
президент России

Он также выразил надежду на то, что планы по восстановлению собора будут реализованы.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Распространение пламени привело к полному обрушению крыши, шпиля и часов. После нескольких часов тушения командир парижской пожарной службы заявил, что спасателям удалось спасти несущие конструкции собора, передавал телеканал BFM TV. Пожар удалось потушить на следующее утро.

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