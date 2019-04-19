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02:03 (мск), источник: Известия

Северный флот получит статус военного округа

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус военно-административной единицы, равной военному округу. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что зоной ответственности Северного флота станут Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская области.

С момента создания в 2014 году ОСК позиционировалось как инструмент для защиты интересов России в Арктике, и кроме флота в него были включены и сухопутные части — мотострелковые бригады и даже 45-я армия ВВС.

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Эксперты считают, что такая организационно-штатная структура ОСК, до недавнего времени считавшаяся экспериментальной, доказала свою эффективность.

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