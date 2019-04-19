Северный флот получит статус военного округа
Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус
Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус
Отмечается, что зоной ответственности Северного флота станут Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская области.
С момента создания в 2014 году ОСК позиционировалось как инструмент для защиты интересов России в Арктике, и кроме флота в него были включены и сухопутные части — мотострелковые бригады и даже 45-я армия ВВС.
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