Ядерному миру — да, да, да
США проигнорировали предложение России подтвердить договоренности о недопустимости ядерной войны при сохранении ядерных арсеналов.
США проигнорировали предложение России подтвердить договоренности о недопустимости ядерной войны при сохранении ядерных арсеналов.
Как стало известно «Ъ», Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор.
В подготовленном российской стороной проекте совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по данным «Ъ», предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны, принимать необходимые меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — подчеркивалось в документе.
Проект совместного заявления был передан Вашингтону в октябре 2018 года. Напомним,
Россия в 2018 году также объявила о мерах по наращиванию своего военного потенциала, в том числе в стратегической сфере. Однако глава МИД Сергей Лавров предупредил, что именно США понижают порог применения ядерного оружия, и высказался за переподтверждение принятых еще в период холодной войны документов о недопущении ядерной войны. «У нас с американцами еще с советских времен было два серьезных заявления, в которых констатировалось, что ядерная война не может быть никем выиграна и поэтому ее быть не может. Было бы неплохо в нынешних условиях этот тезис подтвердить», — сказал он незадолго до визита Джона Болтона. Как выяснил «Ъ», речь шла не об абстрактной идее: у Москвы уже тогда был готов проект такой декларации.
Говоря о заявлениях советских времен, Сергей Лавров, видимо, имел в виду бессрочные «Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США» (1971 года) и «Соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны» (1973 года). В первом констатировалось, что ядерная война имела бы «опустошительные последствия» для всего человечества, а потому стороны обязались прикладывать все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны — в частности, принимать меры по предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. Во втором соглашении, подписанном в ходе визита Леонида Брежнева в США, Москва и Вашингтон условились «действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами». В 1985 году по итогам встречи в Женеве лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли заявление, в котором говорилось: «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей».
«То заявление стало сигналом к прекращению гонки ядерных вооружений, началу конструктивных переговоров по контролю над вооружениями, разрядке международной напряженности, — напомнил “Ъ” президент Российского совета по международным делам,
Со схожими заявлениями выступили накануне и высокопоставленные американские отставники. Госсекретарь США в 1982—1989 годах Джордж Шульц, министр обороны в 1994—1997 годах Уильям Перри и занимавший кресло сенатора в 1972—1997 годах Сэм Нанн написали совместную колонку в газете The Wall Street Journal, в которой отметили: в отношениях между США и Россией «возник опасный политический паралич, который в результате ошибки или просчета может привести к военной конфронтации и возможному применению ядерного оружия». Среди прочего они предложили Владимиру Путину и Дональду Трампу «выступить с совместной декларацией, подтверждающей, что в ядерной войне не может быть победителя и что такая война никогда не должна быть развязана».
В Белом доме к этому совету пока не прислушались.
Елена Черненко