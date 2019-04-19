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06:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ядерному миру — да, да, да

США проигнорировали предложение России подтвердить договоренности о недопустимости ядерной войны при сохранении ядерных арсеналов.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор.

В подготовленном российской стороной проекте совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по данным «Ъ», предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны, принимать необходимые меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — подчеркивалось в документе.

Проект совместного заявления был передан Вашингтону в октябре 2018 года. Напомним, 21—23 октября с визитом в Москве побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, разъяснивший российским властям решение Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее же власти США обнародовали новый «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review), из которого следует, что, по мнению Вашингтона, эпоха ядерного соперничества сверхдержав вернулась. При этом для противостояния оппонентам — России и Китаю — США решили профинансировать модернизацию старых вооружений (включая крылатые ракеты морского базирования Tomahawk в ядерном оснащении) и создание новых (прежде всего маломощной ядерной боеголовки для морских баллистических ракет Trident D5).

Россия в 2018 году также объявила о мерах по наращиванию своего военного потенциала, в том числе в стратегической сфере. Однако глава МИД Сергей Лавров предупредил, что именно США понижают порог применения ядерного оружия, и высказался за переподтверждение принятых еще в период холодной войны документов о недопущении ядерной войны. «У нас с американцами еще с советских времен было два серьезных заявления, в которых констатировалось, что ядерная война не может быть никем выиграна и поэтому ее быть не может. Было бы неплохо в нынешних условиях этот тезис подтвердить», — сказал он незадолго до визита Джона Болтона. Как выяснил «Ъ», речь шла не об абстрактной идее: у Москвы уже тогда был готов проект такой декларации.

Говоря о заявлениях советских времен, Сергей Лавров, видимо, имел в виду бессрочные «Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США» (1971 года) и «Соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны» (1973 года). В первом констатировалось, что ядерная война имела бы «опустошительные последствия» для всего человечества, а потому стороны обязались прикладывать все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны — в частности, принимать меры по предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. Во втором соглашении, подписанном в ходе визита Леонида Брежнева в США, Москва и Вашингтон условились «действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами». В 1985 году по итогам встречи в Женеве лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли заявление, в котором говорилось: «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей».

«То заявление стало сигналом к прекращению гонки ядерных вооружений, началу конструктивных переговоров по контролю над вооружениями, разрядке международной напряженности, — напомнил “Ъ” президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ (1998−2004 годы) Игорь Иванов.— Сегодня ситуация в мире намного сложнее, чем в 80-е годы прошлого столетия, а угроза ядерного конфликта становится все более явной. Созданные в годы холодной войны механизмы ядерного сдерживания практически утрачены. Если не принять срочные меры, то мир может постигнуть трагическая судьба Нотр-Дама». По словам собеседника «Ъ», «Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мира, и именно они должны инициировать процесс восстановления управляемости международными отношениями».

Со схожими заявлениями выступили накануне и высокопоставленные американские отставники. Госсекретарь США в 1982—1989 годах Джордж Шульц, министр обороны в 1994—1997 годах Уильям Перри и занимавший кресло сенатора в 1972—1997 годах Сэм Нанн написали совместную колонку в газете The Wall Street Journal, в которой отметили: в отношениях между США и Россией «возник опасный политический паралич, который в результате ошибки или просчета может привести к военной конфронтации и возможному применению ядерного оружия». Среди прочего они предложили Владимиру Путину и Дональду Трампу «выступить с совместной декларацией, подтверждающей, что в ядерной войне не может быть победителя и что такая война никогда не должна быть развязана».

В Белом доме к этому совету пока не прислушались. Пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан вчера, отвечая на просьбу «Ъ» прокомментировать отсутствие реакции из Вашингтона, лишь заявила: «США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению; включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства». «Мы готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — добавила она. И привела в пример прошедшие в Женеве 3—12 апреля двусторонние консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Елена Черненко

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