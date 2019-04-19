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09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Муниципальный фильтр держится за столицы

Он не поддается смягчению из-за противоречий между поправками и математикой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы не успеют смягчить муниципальный фильтр к началу сентябрьской выборной кампании. Комитет нижней палаты по МСУ предложил рассмотреть соответствующие поправки в июле, то есть после объявления выборов. По проекту, верхняя планка фильтра должна была снизиться до 5% подписей. Это вступило в противоречие с другой нормой, требующей от кандидатов получение автографов депутатов и глав из 75% муниципалитетов региона. При планке в 5% это математически нереально в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных субъектах. В Госдуме полагают, что «при желании» коллизия могла быть учтена во втором чтении, но «спешить никто не планирует».

По решению комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению, принятому 17 апреля, отзывы из регионов на законопроект о смягчении муниципального фильтра ждут до 12 июня, а его рассмотрение в первом чтении планируется на июль. Таким образом, поправки не успеют вступить в силу до официального объявления выборов глав регионов, намеченных на 8 сентября. По законодательству, старт кампаниям должен быть дан в первой половине июня.

Проект подготовили глава комитета Алексей Диденко и его коллега по фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. По их замыслу, верхняя планка фильтра снижается с нынешних 10% до 5% для муниципалитетов как нижнего (поселения), так и верхнего (городские округа и районы) уровня.

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Но, как выяснилось, такое смягчение создало бы правовую коллизию. По законодательству, кандидатам в главы регионов недостаточно просто собрать необходимое количество подписей муниципалов. Сданные в избирком документы должны содержать подписи представителей 75% от всех имеющихся в регионе муниципалитетов «верхнего» уровня. При верхней планке фильтра в 5% это математически невозможно сделать сразу в нескольких крупных регионах. К примеру, в 146 муниципальных советах Москвы числится 1502 депутата. «Фильтр» в 5% предполагает сбор подписей лишь 76 из них, притом что минимальное число представленных муниципалитетов должно равняться 110.

Схожая ситуация в Санкт-Петербурге, где на 111 советов приходится 1575 депутатов, и при минимально необходимом представительстве 84 муниципалитетов избирком может зачесть кандидатам только 79 подписей. Под эти параметры еще меньше подпадает лежащий в Госдуме с конца прошлого года проект сенатора Владимира Лукина, подразумевающий, что фильтр должен составить 1−3% подписей.

Проект господ Диденко и Дегтярева был первой законодательной попыткой изменить параметры «фильтра» после того, как его смягчение было одобрено на профильной рабочей группе под председательством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Изменения активно лоббировала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Но думская оппозиция долгое время не вносила соответствующие поправки, требуя полной отмены «фильтра», а единороссы говорили, что сами менять правила не будут.

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Госпожа Памфилова обвиняла оппозиционеров в «политической импотенции». Когда представители ЛДПР все же внесли свой проект, она увидела в нем «хорошую основу» и пообещала сделать «все возможное», чтобы изменения вступили в силу до начала кампании 2019 года.

Господин Диденко сказал «Ъ», что не исключает внесения «еще одного проекта» о фильтре, но не знает, кто может выступить его инициатором. Собеседник «Ъ» в Госдуме сообщил, что «есть политическое решение не успеть принять поправки»: «Математическую коллизию можно было решить при подготовке ко второму чтению. Но вчера был последний день работы думы в апреле, дальше майские праздники, а после них на все про все останется две недели. И никто не будет спешить». Элла Памфилова вчера не ответила «Ъ».

Всеволод Инютин, Максим Иванов

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