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07:09 (мск), источник: Известия

Франция отправит танки и военных к российским границам

Франция 23 апреля отправит в Эстонию около трехсот военных, четыре танка и 20 боевых машин. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба французского посольства в прибалтийской республике.

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Источник: AP 2019

Военные со всей техникой до конца августа расположатся в городе Тапа, находящемся в 140 километрах от границы России. Отмечается, что нахождение военных сил Франции в Эстонии обусловлено миссией НАТО по укреплению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

15 апреля стало известно, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

В последнее время НАТО стала наращивать свое присутствие в Восточной Европе. В конце марта Грушко заявил об активизации разведдеятельности у границ России. Ранее в апреле закончились военные учения НАТО в Черном море. Угрозы со стороны организации в российском МИДе обещали нейтрализовать.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

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