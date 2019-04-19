Венесуэлу заподозрили в обходе санкций США при помощи России
Венесуэла обходит санкции США в нефтяной отрасли при помощи российской корпорации «Роснефть». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Венесуэла обходит санкции США в нефтяной отрасли при помощи российской корпорации «Роснефть». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, «Роснефть» играет роль посредника между венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA и покупателями. Отмечается, что российская сторона платит за нефть сразу, а после продажи венесуэльского сырья забирает себе всю сумму.
Ни российская, ни венесуэльская корпорации никак не прокомментировали эту информацию.
В марте госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции. В «Роснефти» обвинения Помпео назвали беспочвенными.