Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Устала от лжи: жена Зеленского раскрыла миру глаза на мужа
У каршеринга украли более 100 машин (все они «Мерседесы»)
Ученые смогли восстановить мозг после смерти
Ушел из жизни знаменитый советский актер
У кого из российских чиновников есть недвижимость за границей
Архитекторы поспорили, надо ли России восстанавливать Нотр-ДамРеставраторы недоумевают, почему Москва хочет помочь восстановить собор в Париже, когда многие русские храмы стоят в руинах
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала всю правду о муже
Ургант высмеял Волочкову за ее пост о Нотр-Даме
«Как к скоту»: россияне возмущены поведением Пугачевой в Кремле
«Грохот и крики»: новые факты смерти Цывиной
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Главные наряды ММКФ: Боярская, Лорен и другие на красной дорожке
Алиса Мон, Сергей Крылов: как сейчас живут звезды одного хита
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
У кого из российских чиновников есть недвижимость за границей
Посольство Германии в России: как там внутри
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук посоветовал лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Москвой после возможной победы на выборах. Интервью с украинским политиком опубликовано на сайте Reuters.

Источник: Reuters

По словам Медведчука, в случае, если Зеленский пообещает закупать газ напрямую из России, а не через европейские компании, Киев сможет не только получить хорошую скидку, но и вернуть контроль над территориями ЛНР и ДНР. Политик утверждает, что для достижения соглашения потребуется «несколько месяцев» и еще около 6−8 месяцев на его полную реализацию.

Необходимость диалога с Москвой Медведчук объясняет, в том числе, и экономическими интересами Украины.

В случае достижения сделки политик обещает поток российских инвестиций на Украину. Он напоминает, что за пять лет президентства Петра Порошенко Киев терял около 20 миллиардов долларов в год из-за экономического разрыва с Москвой. «Мы не говорим, что (Россия и Украина, — прим. “Ленты.ру”) должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал Медведчук.

Видео
Предвыборные страсти: Зеленский не пожмет руку Порошенко

Украинский политик говорит, что Кремль готов к подобной сделке. Чтобы добиться ее реализации Медведчук обещает Зеленскому поддержку его партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной Раде.

Сам Зеленский в недавнем интервью «РБК Украина» заявил, что не собирается создавать парламентских коалиций с экс-регионалами, к которым относится партия Медведчука, или с партией Петра Порошенко.

Ранее Медведчук говорил, что Кремль не выражает особой поддержки ни одному из вышедших во второй тур кандидатов в президенты. По его словам, Москва будет сотрудничать с тем, кого выберут граждане Украины. При этом, в Москве Порошенко считают президентом, которого знают и с которым не могут работать, но и по перспективам работы с Зеленским в России четких планов не строят.

На Украине Виктора Медведчука считают пророссийским политиком. В начале февраля в отношении Медведчука было начато расследование по делу о госизмене. Кроме того, в разгар президентской гонки он ездил в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым, что вызвало волну расследований на Украине.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Согласно последним рейтингам, около 70 процентов определившихся с выбором и собирающихся голосовать украинцев собираются голосовать за Зеленского.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Голая модель обрадовалась сгоревшему Нотр-Даму. Фото
Медведев рассказал, что будет с Россией
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия поссорилась с Казахстаном из-за украинского сахара
Франция отправит танки и военных к российским границам
Россия не добилась самообеспеченности продовольствием
В российских селах могут появиться парные водопроводы
«Каролина» без Свечникова обыграла «Вашингтон» Овечкина
Спорт
6 дебютов, 5 голов: Россия начала подготовку к ЧМ с яркой победы Российские хоккеисты в Сочи победили сборную Швейцарии
Hi-Tech
Самый большой iPhone XS Max подешевел на четверть Цена стала намного адекватнее.
Авто
9 cамых крутых внедорожников Шанхая Странные марки, электрическая истерия, беспилотное будущее... Но мы уверены, вы все еще любите настоящие вездеходы. И такие машины на китайской выставке тоже были
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Популярные темы на «Детях»
Сестра говорит что я не даю своему ребёнку дышать свободно 692
По следам темы про пожарных... 233
Открытие ММКФ-2019 226
Угадайка-групповайка: все друзья Маушена тут 202
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская, Лорен и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь