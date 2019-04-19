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11:21 (мск), источник: РИА Новости

В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.

Источник: РИА Новости

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.

По словам белорусского лидера, республике за сравнительно короткое время развития государства удалось выстроить новую дипломатическую линию внешнего взаимодействия.

«Выступили не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Минск сумел сохранить нейтралитет по отношению к глобальным и региональным конфликтам, а также обратился к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, занял твердую позицию в современной геополитической системе.

«Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, (мы — ред.) ни на шаг не отступили от принципа самостоятельности в принятии решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам, прежде всего нашим соседям», — подчеркнул белорусский лидер.

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