Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Они украли почти все»: Зеленский выступил с громким заявлением
Итальянец на каршеринге попытался «перепрыгнуть» разводной мост
Сколько воды в день нужно пить на самом деле
Главные наряды ММКФ: Боярская, Лорен и другие на красной дорожке
У кого из российских чиновников есть недвижимость за границей
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала всю правду о муже
Ургант высмеял Волочкову за ее пост о Нотр-Даме
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Ленивый муж: реально ли поднять его с дивана
Все оттенки бежевого: сколько стоит наряд 46-летней Поверенновой
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Посольство Германии в России: как там внутри
12:43 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера нет ничего нового, он не содержит аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы в США, Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: Reuters

В четверг был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, «сговоре» команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.

По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.
Новость
Путин предостерег от повторения «охоты на ведьм» в США

«Опубликованный в том виде, в котором был опубликован доклад Мюллера, не содержит какой-либо новой информации. Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее. В целом доклад по-прежнему не несет сколь либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — прокомментировал Песков заключение комиссии Мюллера.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений.

«С самого начала этого доклада мы говорили о том, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут какого-либо вмешательства, и президент Путин, в частности, говорил об этом. Ибо такого вмешательства не было. Собственно, публикация лишний раз это подтверждает. Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двухсторонних российско-американских отношений», — сказал Песков.

Если говорить менее серьезно, то, наверное у нас бы таким докладом заинтересовалась бы Счетная палата. На что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. Но этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
AP 2019
1/9

17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
2/9

Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
3/9

Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
4/9

Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
5/9

Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
6/9

Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

7/9

Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

8/9

Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/9

13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

Фикция Мюллера. Гора, родившая мышь
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Russiagate
 Франция отправит танки и военных к границам России
США начали 'давать урок России в Венесуэле': чем он нам грозит
Легендарный советский тренер скончался на 88-м году жизни
Россия поссорилась с Казахстаном из-за украинского сахара
Пожар в Бордо уничтожил миллионы бутылок французского вина
Сотрудники РЖД засняли атаку гадюк на станцию под Ростовом
В канализации Лондона обнаружили «бетонного монстра»
Олени «оккупировали» японский город (фото)
Спорт
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина Компания, в которой находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, побила водителя телеведущей Ольги Ушаковой со словами "Ты знаешь, кто мы?"
Hi-Tech
Самый большой iPhone XS Max подешевел на четверть Цена стала намного адекватнее.
Авто
УАЗ сделал очень внедорожный «Хантер»: фото и цены На этом автомобиле можно отправляться в любые экспедиции. Да и цвет у него что надо!
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
Угадайка-групповайка: все друзья Маушена тут 312
Открытие ММКФ-2019 307
Родители на меня обижаются. Рассудите 265
Запрет рекламы искусственных смесей 199
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская, Лорен и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь