Кремль не раскрывает даты и места встречи Путина с Ким Чен Ыном из соображений безопасности, точно известно лишь, что переговоры пройдут в России. А вот возникнет ли между лидерами стран "химия" - вопрос. pic.twitter.com/HzmWcNmpNz— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 апреля 2019 г.
Песков рассказал, на чем строится общение Путина и Ким Чен Ына
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общение между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет строиться в первую очередь на принципах взаимного учета интересов, персональная «химия» лишь может способствовать пониманию между лидерами обоих государств, заявил журналистам