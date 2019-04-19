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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал, на чем строится общение Путина и Ким Чен Ына

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общение между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет строиться в первую очередь на принципах взаимного учета интересов, персональная «химия» лишь может способствовать пониманию между лидерами обоих государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Персональная химия может способствовать, но не гарантирует полное понимание, главное это все-таки взаимный учет интересов друг с другом и взаимное доверие. И именно на этих принципах и будет строиться общение по тем вопросам, которые интересуют обе стороны. Что касается химии, посмотрим — президент России встретится с Кимом и давайте дождемся результатов их общения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли на переговорах сложиться такая же атмосфера и «химия», как на встрече северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

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Также Дмитрий Песков заявил, что неразглашение сведений о месте и точной дате встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына связано с соображениями безопасности.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ и лидер КНДР проведут встречу в России до конца текущего месяца. По данным южнокорейского агентства Ренхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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