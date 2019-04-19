Венесуэла в срок выплатила транш по долгу перед Россией
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок, сообщил первый
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок, сообщил первый
«Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал он журналистам в Тюмени, отвечая на соответствующий вопрос.
В начале апреля Силуанов говорил, что у Венесуэлы еще есть месяц на то, чтобы осуществить платеж без штрафных санкций.
«Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)», — пояснял замминистра финансов Сергей Сторчак.
В начале года он подчеркивал, что у российского Минфина нет уверенности, что обслуживание обязательств Венесуэлы, погрузившейся вслед за экономическим кризисом в кризис политический, будет идти по графику.
«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, опасается ли ведомство проблем в обслуживании долга Венесуэлы.
Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет. Пока, по словам Сторчака, Венесуэла не допускала просрочек по процентным платежам.