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15:24 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Белоруссии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.

Источник: AP 2019

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», — заявил президент.

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«Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда — хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю — нет. Я бы не хотел», — сказал Лукашенко в пятницу в своем ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна «вот такая сильная (исполнительная — ИФ) власть, какая у нас есть». «Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — сказал он.

«Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны — тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства», — полагает президент.

Что касается будущего главы государства — он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию будет привлечен широкий круг экспертов для того, чтобы это был «выверенный документ для обсуждения на уровне президента».

«Мы еще не выработали даже концепцию этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества», — сказал он.

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