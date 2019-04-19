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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: России и Украине нужны не «сделки», а добрые отношения

Москве и Киеву нужны не «сделки», а взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Виктор Медведчук, известный как друг российского президента, советовал Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом Украины вступить в переговоры и договориться с Россией, в частности по имплементации минских соглашений.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны, нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, и отношений сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах русских и украинцев, которые живут и в России и на Украине», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Медведчука.

По словам Пескова, Виктор Медведчук занимается вопросами возвращения и обмена «удерживаемых лиц». «Недавно он был в Москве и имел здесь контакты по вопросу освобождения украинских моряков, которые нарушили границу Российской Федерации. В этом плане он по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих гуманитарных вопросов», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли Медведчук посредником между Киевом и Москвой.

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Песков не знает, будет ли Владимир Путин сегодня, 19 апреля, смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но в пресс-службе Кремля их посмотрят.

Мы будем смотреть обязательно. Площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали, но в любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно же, мы это в наши дайджесты включим.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Напомним, первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. По его итогам Владимир Зеленский набрал чуть больше 30% голосов. Его соперник действующий украинский президент Петр Порошенко получил почти 16%. Оба прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.

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