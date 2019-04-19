Украинских летчиков возмутил отказ суда признать вину России в гибели Ил-76
Боевые летчики авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмутились решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой, которая не признала следствием агрессии России гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июне 2014 года.
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