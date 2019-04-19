У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания
Депутат Законодательного собрания
Согласно сведениям о доходах, число земельных участков у Крюка увеличилось с 190 до 194. Их площадь составила 359 квадратных километров. Для сравнения, площадь административного центра ЯНАО — Салехарда — чуть меньше 85 квадратных километров.
В 2018 году доходы Крюка сократились в три раза, он заработал 17 миллионов рублей. Депутат имеет в пользовании квартиру площадью 104 квадратных метра, а в собственности — дом, квартиру, гараж и два нежилых помещения.
В декабре 2018 года восемь муниципальных депутатов в Омской области лишились мандатов
В мае 2018 года сообщалось, что 68 депутатов региональных законодательных собраний жили за чертой бедности — их доходы оказались ниже годового прожиточного минимума.