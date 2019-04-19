Госдеп США призвал брать пример с Мальты и мешать России в помощи Мадуро

«Мы восхищаемся правительством Мальты в связи с тем, что оно отказало российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле», — написала Ортагус в твиттере.
«Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро», — добавила она.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва воспринимает отказ властей Мальты предоставить свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу 4 апреля как недружественный шаг. Она подчеркнула, что Мальта отказала без объяснения причин.
Ранее в мальтийских СМИ появилась информация, что в связи с недавним отказом властей Мальты дать разрешение на пролет следующих в Венесуэлу российских самолетов через мальтийское воздушное пространство Москва в качестве «ответной меры» якобы намерена провести кампанию по дискредитации премьер-министра Мальты на период выборов в Европарламент. По словам Захаровой, такие предположения абсурдны.