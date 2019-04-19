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17:35 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко не поверил в способность Зеленского «иметь дело с Путиным»

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности «реванша» и превращения страны в «сателлит Российской Империи» в случае победы его конкурента Владимира Зеленского на выборах. Он считает, что его противник будет неспособен противостоять президенту России Владимиру Путину.

Источник: РИА "Новости"

По словам Порошенко, основное задание главы государства — не рассмешить президента России Владимира Путина и «упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать», а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины.

И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?
Петр Порошенко ​​​​​​​
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства 

«Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего», — сказал Порошенко, выступая на Майдане Независимости.

«И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи», — отметил президент.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. По итогам первого тура, прошедшего 31 марта, Зеленский набрал больше 30%, а действующий глава государства Порошенко — около 16% голосов избирателей.

16 апреля Порошенко и Зеленский подписали соглашение о дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые состоятся в пятницу, 19 апреля.

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