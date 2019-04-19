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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп пообщался с ливийским фельдмаршалом Хафтаром

Президент США Дональд Трамп пообщался с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который возглавляет Ливийскую национальную армию (ЛНА). Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Источник: AFP 2019

Как отмечается, разговор состоялся 15 апреля. В ходе беседы американский лидер и фельдмаршал обсудили перспективы борьбы с терроризмом в Ливии и отметили необходимость мирного урегулирования в стране. «Они обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе», — уточнили в Белом доме.

Кроме того, Трамп отдельно отметил значительную роль Хафтара в борьбе с террористами и защите ливийских нефтяных ресурсов.

Ранее в апреле портал Yahoo! News со ссылкой на бывших американских чиновников сообщал, что США лишились важного союзника на африканском континенте в лице Хафтара из-за того, что не оказали ему поддержку, когда имели такую возможность. Отмечалось, Вашингтон хотел, чтобы Хафтар подчинился правительству национального согласия (ПНС), которое в настоящее время контролирует часть территории Ливии, в том числе столицу страны Триполи, и поддерживается американцами. Однако договориться об условиях сотрудничества так и не удалось, в результате чего США начали утрачивать стратегическое влияние в регионе.

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4 апреля командующий ЛНА Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице. Военные также установили контроль над располагающимися рядом районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

Справка
Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Власти Ливии намерены арестовать мятежного фельдмаршала Хафтара и его сторонников
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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